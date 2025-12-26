Áreas protegidas en 2025: los otros destinos naturales que registraron más visitas en el país

Refugio de Vida Silvestre Lagunas Redonda y Limón ( MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE )

Al hablar de las visitas a las áreas protegidas dominicanas, usualmente se hace referencia a espacios que tradicionalmente atraen a cientos de visitantes, como el Parque Nacional Cotubanamá (isla Saona) o la laguna Gri-Grí, una de las favoritas del visitante local.

Sin embargo, las estadísticas correspondientes a 2025 también muestran un incremento de visitantes en zonas que no son tan mencionadas, sobrepasando la cantidad de visitas registradas el año pasado.

Uno de estos casos se observa en el Refugio de Vida Silvestre Lagunas Redonda y Limón, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Esta área protegida, constituida por dos lagunas pobladas por manglares y praderas de eneas, ubicadas a unos 17 y 27 kilómetros de Miches, en la provincia El Seibo, pasó de 3,225 visitantes en noviembre de 2024 a 62,874 en noviembre de este año.

El Parque Nacional Picky Lora, localizado en la parte norte de la cordillera Central, en el valle del Cibao, pasó de 7,599 visitas en 2024 a 20,006 al cierre de noviembre de 2025.

La Guía Ecoturística del Sistema Nacional de Áreas Protegidas detalla que el área posee "hermosos y espectaculares paisajes, resultantes de montañas cubiertas de vegetación, cañones de ríos, bosques ribereños, cursos de agua y balnearios naturales".

El Monumento Natural Saltos de Jimenoa, en el municipio de Jarabacoa, recibió durante 2024 un total de 25,712 visitantes, cifra que se incrementó hasta noviembre de 2025, cuando registró 44,472 visitas.

Las más visitadas

De acuerdo con las estadísticas, hasta noviembre de este año las visitas a las áreas protegidas dominicanas sobrepasaron los 2,400,000 millones de personas, encabezando el listado el Parque Nacional Cotubanamá (antiguo Parque del Este), con 991,470 visitas.

El Monumento Natural Laguna Gri-Grí ocupa el segundo lugar entre las más visitadas, con 324,960 visitas hasta noviembre pasado, seguido por la Cueva de Los Tres Ojos, con 261,693 visitas.

Las autoridades de Medio Ambiente han señalado que las estrategias de promoción ejecutadas por los ministerios de Medio Ambiente y Turismo constituyen un factor que contribuye al aumento de visitas a estas áreas.