Inauguran el Reciclárbol 2025 en el Jardín Botánico

La iniciativa de Tetra Pak junto a aliados promueve el reciclaje a partir de más de 58,000 envases posconsumo. ( FUENTE EXTERNA )

Tetra Pak inauguró el Reciclárbol 2025 en el Jardín Botánico Nacional Doctor Rafael M. Moscoso,como parte de una iniciativa que promueve prácticas más responsables con el entorno durante la temporada navideña.

En la inauguración también participaron Grupo Rica, Grupo Ramos y Green Love.

Un comunicado detalla que la estructura, de 15 pies de altura, fue elaborada con láminas recicladas de polialuminio a partir de más de 58,000 envases posconsumo de Tetra Pak, integrando diseño y creatividad con un mensaje sobre la correcta gestión de los materiales y su potencial para convertirse en recursos valiosos.

Durante el acto inaugural se desarrolló una jornada de canje, en la que los asistentes entregaron envases posconsumo de Tetra Pak limpios, secos y aplastados para su posterior reciclaje.

Además, se anunció un concurso digital activo del 27 de diciembre al 9 de enero, que reconoce el compromiso ambiental de los participantes con productos de las marcas aliadas; los ganadores serán anunciados en las redes sociales de Green Love RD tras el cierre del concurso.

La apertura congregó a familias, jóvenes y niños en una experiencia que combinó educación ambiental y entretenimiento, con música, pintacaritas y espacios interactivos enfocados en resaltar la importancia del reciclaje como una acción cotidiana de impacto positivo y duradero.

Horarios

El Reciclárbol 2025 estará abierto al público del 27 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, de lunes a domingo, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., invitando a reflexionar sobre el cuidado del entorno al cierre del año y la bienvenida del 2026.