Estiman presencia del sargazo a finales de enero en región del Caribe

Imagen de agosto de 2025 muestra sargazo acumulado en playa de Azua. ( DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

El año 2025 es considerado por las autoridades dominicanas como uno de los de mayor incidencia de sargazo en el país, con arribos a zonas donde tradicionalmente no se registraba la proliferación masiva del alga, considerada un problema regional.

Así lo indicó el viceministro de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, quien explicó que se estima que para finales de enero el alga podría arribar a las costas del Caribe.

"A finales de enero, si sigue la ruta que trae el cinturón del Atlántico, hay una alta posibilidad de que toque la región", manifestó el funcionario, quien citó a las Antillas y a México entre las áreas afectadas por el fenómeno.

Explicó que zonas donde usualmente no se observa sargazo, como la zona norte del país, han sido impactadas. "Incluso, todavía a principios de diciembre arribó sargazo a la zona este", indicó.

Impacto regional

Datos del Sargassum Watch System de la Universidad del Sur de Florida, correspondientes a 2025, señalan que hasta noviembre de ese año a la región Caribe/Atlántico llegaron 206.41 millones de toneladas métricas del alga.

De acuerdo con la información, julio y mayo fueron los meses que registraron mayores cantidades, con 38 y 37.5 millones de toneladas métricas, respectivamente.

El boletín agrega que a la zona que abarca Puerto Rico y la República Dominicana arribaron 48.88 millones de toneladas métricas de sargazo hasta noviembre de 2025.

En tanto que Reyes indicó que el Ministerio cuantificó alrededor de 800,000 toneladas en el país, aunque aclaró que existen zonas donde no pudieron cuantificar la cantidad de sargazo que llegó.

El impacto del sargazo ha sido debatido en diversos foros internacionales por países como la República Dominicana, que han señalado la necesidad de que el tema sea tratado como una emergencia regional.

El llamado estuvo presente durante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7), que adoptó en diciembre la resolución titulada "Fortalecimiento de la respuesta mundial ante la afluencia masiva de floraciones de sargazo", un instrumento redactado y presentado por la República Dominicana y copatrocinado por Barbados y Jamaica.

La resolución reconoce que la llegada masiva de esta macroalga se ha convertido en un problema socioeconómico y ambiental grave y creciente, con efectos desproporcionados en la región del Gran Caribe y África occidental.

Como parte de las medidas, la UNEA solicita a la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) la elaboración de un informe exhaustivo que evalúe las iniciativas existentes sobre el sargazo. También ordena convocar una reunión de alto nivel para analizar esos resultados y fortalecer la cooperación internacional.

Acciones de cara a 2026

El viceministro Reyes sostuvo que para 2026 se prevé la ejecución de varias iniciativas frente a la proliferación del alga. En ese sentido, informó que el Ministerio de Medio Ambiente "tiene un acuerdo con la Koica (Cooperación Coreana) y con Euroclima, de la Unión Europea, mediante el cual se instalará un sistema de alertas tempranas que nos dará entre 48 y 72 horas de anticipación sobre dónde arribará el sargazo".

"Eso nos permitirá conocer la cantidad y tener la oportunidad de estar atentos y tomar medidas", sostuvo.

Reyes informó que desde el Ministerio se instala un sistema de monitoreo con cámaras y drones para medir la cantidad de sargazo que llega a la costa en las zonas más impactadas por la presencia masiva del alga. Explicó que esta iniciativa piloto se desarrolla junto a SOS Carbón.

Un informe técnico elaborado por la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (Anamar) resalta la necesidad de crear un Índice Nacional del Impacto del Sargazo (INIS), que integre las mediciones satelitales y las contextualice en función del impacto socioeconómico que implicaría, con el objetivo de contar con una medición clara de la situación nacional frente a la proliferación del alga.

El Informe Técnico sobre el Impacto del Sargazo en los Parámetros Fisicoquímicos del Agua en Zonas Turísticas, elaborado por la encargada de la División de Laboratorio Oceánico de la entidad, Andrea Valcárcel, detalla que para 2026 "se espera comenzar a reportar este índice de manera mensual y realizar un análisis retrospectivo con la información disponible".

En el levantamiento participará personal de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El informe evidenció una relación directa entre la presencia del sargazo y la alteración de los parámetros fisicoquímicos del agua en la playa El Cortecito, en La Altagracia, tomada como caso de estudio para comprender la afectación del fenómeno en las zonas turísticas.

El levantamiento recomienda fortalecer los sistemas de monitoreo y alerta temprana, "integrando mediciones satelitales y datos in situ, con el fin de anticipar los impactos y orientar la respuesta de las autoridades y del sector turístico".