Las lluvias registradas desde la madrugada de este lunes 5 de enero han provocado inundaciones en distintos sectores del municipio San Felipe de Puerto Plata y del municipio de Sosúa, como consecuencia de las precipitaciones asociadas a un sistema atmosférico que incide sobre gran parte del territorio nacional.

En el municipio de Sosúa, residentes reportaron inundaciones en sectores como Palm Village, Playa Laguna, Maranata, Villa María, Villa Enmanuel, Los Castillo y Sosúa Abajo, donde el agua penetró en calles y zonas residenciales, generando dificultades para el tránsito y preocupación entre los comunitarios.

Mientras tanto, en el municipio cabecera San Felipe de Puerto Plata, se registraron inundaciones urbanas en el centro histórico de la ciudad, así como en la avenida Presidente Caamaño y en varios barrios ubicados en la parte sur, producto del desbordamiento de drenajes pluviales y la acumulación de agua por las lluvias persistentes.

El presidente de la Junta de Vecinos del sector Maranata hizo un llamado a las autoridades competentes para que acudan en auxilio de los residentes de esa comunidad, al señalar que las inundaciones han afectado viviendas y dificultado el desplazamiento de los moradores.

Informe y recomendaciones de la Defensa Civil

De acuerdo con un informe emitido por la Defensa Civil, desde tempranas horas de este 5 de enero, se han registrado lluvias de diferentes intensidades, acompañadas en ocasiones de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre varias provincias del país, incluyendo Monte Cristi, Puerto Plata, Elías Piña, San Juan, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, Independencia, Bahoruco, Pedernales y Barahona.

El organismo de protección civil advirtió que durante la tarde y la noche continuarán las precipitaciones, las cuales podrían ser de intensidad moderada a fuerte, con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Duarte, Monte Plata, Hato Mayor, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Barahona y el Gran Santo Domingo.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a tomar las precauciones necesarias, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones repentinas.