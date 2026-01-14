Autoridades intervienen ocupaciones ilegales en zonas del río Yuna

El operativo busca preservar el ecosistema y frenar daños ambientales en la ribera del río Yuna. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó este miércoles sobre la ejecución de un operativo en el distrito municipal La Salvia–Los Quemados, como parte de las acciones para la recuperación y preservación de las áreas de protección del río Yuna.

El operativo fue realizado en conjunto con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).

Un comunicado detalla que, durante la intervención, las autoridades ambientales constataron la ocupación ilegal de áreas correspondientes a la ribera del río, donde personas desaprensivas han construido casuchas, pocilgas y conucos, en franca violación de lo establecido en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Agrega que, como medida preventiva y de recuperación ambiental, el Ministerio procedió al desmantelamiento de estructuras improvisadas, así como al retiro de cercas y palizadas de alambre y zinc, con el objetivo de retomar y proteger las áreas intervenidas.

Notificaciones

Asimismo, se notificó por escrito a los ocupantes de las estructuras que se encontraban habitadas, otorgándoles plazos para que abandonen dichas edificaciones, con la advertencia de que serán puestos a disposición de la justicia, a través de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, conforme a lo establecido en la legislación ambiental vigente.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar las áreas de protección, denunciar cualquier acción que atente contra el medio ambiente y sumarse a los esfuerzos de conservación, al recordar que la protección de la naturaleza es una responsabilidad compartida para el bienestar de todos.

