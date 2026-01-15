Eco5RD recolecta más de 20,550 toneladas de desechos en jornada nacional de limpieza

La iniciativa de Eco5RD impactó municipios de todo el país y el Distrito Nacional, donde se recolectaron más de 5,200 toneladas ( FUENTE EXTERNA )

La Unidad Ejecutora de la Presidencia Eco5RD informó este jueves que concluyó el programa "La Ruta de la Limpieza Navideña", mediante el cual fueron recolectadas más de 20,550 toneladas de desechos sólidos en distintos puntos del país, como parte de un esfuerzo de apoyo a los gobiernos locales en la gestión de residuos.

La entidad sostuvo que la jornada, desarrollada entre noviembre de 2025 y el 11 de enero de 2026, permitió la limpieza de calles y cañadas en múltiples municipios y distritos municipales, siguiendo los lineamientos del presidente Luis Abinader en materia de salud y protección del medio ambiente.

El programa tuvo impacto directo en los municipios de San Cristóbal, Bonao, Higüey, La Vega, La Romana, Hato Mayor, Samaná, Baní, Azua, Barahona, Moca y Nagua, además de la provincia Santo Domingo, incluyendo Santo Domingo Este, Oeste y Norte.

El director ejecutivo de Eco5RD, Carlos Pellerano, destacó que los resultados del programa reflejan la apuesta del Gobierno por el fortalecimiento de la municipalidad, así como el trabajo de los equipos que participaron en el operativo a nivel nacional.

Operativo especial

En el Distrito Nacional, Eco5RD ejecutó un operativo especial en coordinación con la alcaldesa Carolina Mejía, entre el 17 de diciembre y el 9 de enero de 2026, durante el cual se retiraron aproximadamente 5,249 toneladas de desechos sólidos de calles y cañadas.

Pellerano agradeció el respaldo de los alcaldes y directores de distritos municipales y aseguró que Eco5RD continuará apoyando a los gobiernos locales en iniciativas dirigidas a mejorar la gestión de residuos y la calidad de vida de la población.