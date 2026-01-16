Cruz Roja Dominicana lanza política para enfrentar el cambio climático

La Cruz Roja está ubicada en el sector Miraflores, Distrito Nacional. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La Cruz Roja Dominicana presentó este viernes su política nacional de cambio climático y medio ambiente, un documento con el que la institución busca reorientar su trabajo de prevención y respuesta ante los riesgos que el calentamiento global ya está provocando en el país.

Según una nota de prensa, la iniciativa fue dada a conocer durante un acto encabezado por el presidente de la organización, Miguel Sanz Flores, y el director general Blaurio Alcántara, junto al vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono, Max Puig, y la viceministra de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Ana Pimentel.

También participaron representantes de la Federación Internacional de la Cruz Roja.

Sanz Flores advirtió que el cambio climático es uno de los retos más graves del momento porque golpea con mayor frecuencia a las personas con menos capacidad de adaptarse.

Reafirmó que la institución no se limitará a asistir después de los desastres, sino que trabajará en prevención, preparación y reducción de impactos, mediante alertas tempranas y soluciones basadas en la naturaleza.

El director Alcántara explicó que la política convierte la sostenibilidad ambiental en un eje transversal de toda la labor humanitaria. Planteó metas como la reducción de la huella de carbono, el uso responsable de los recursos y la educación ambiental, siempre bajo el principio de no hacer daño y colocando a las comunidades en el centro de las decisiones.

Alcántara también llamó la atención sobre la "normalización del riesgo". Dijo que la sociedad se ha acostumbrado a ver inundaciones, sequías y olas de calor como parte del paisaje, lo que debilita la protección de la biodiversidad y de los recursos naturales.

Te puede interesar Google escoge un proyecto científico de Ecuador para estudiar el cambio climático con IA

Multiplicador de vulnerabilidades

Desde el Consejo de Cambio Climático, Max Puig calificó el fenómeno como un multiplicador de vulnerabilidades que afecta todos los ámbitos de la vida y constituye una amenaza humanitaria estructural. Recordó que la Cruz Roja es de las primeras en llegar cuando ocurren inundaciones o incendios forestales.

La viceministra Ana Pimentel sostuvo que la resiliencia se construye en el día a día con planificación territorial, prevención y gestión responsable de los recursos naturales.

Por su parte, el representante de la Federación Internacional, Daniel Bolaños, afirmó que en la República Dominicana los eventos extremos ya no son riesgos hipotéticos, al indicar que huracanes más intensos, lluvias extremas y sequías prolongadas están afectando de forma desproporcionada a comunidades costeras y rurales.

Destacó la necesidad de fortalecer el liderazgo comunitario y de utilizar la naturaleza como barrera de protección.

La nueva estrategia se presenta como una hoja de ruta para transformar la acción humanitaria en un país altamente expuesto a fenómenos climáticos cada vez más impredecibles, con el compromiso de actuar de manera anticipada, solidaria y sostenible.

Te puede interesar Entre el temor y la esperanza, el cambio climático mundial marca a la juventud