El Gobierno finaliza pruebas de las cuatro compuertas de la Presa de Monte Grande

El director ejecutivo del Indrhi, Olmedo Caba Romano, (centro), junto al ingeniero geólogo Osiris de León (derecha), durante las pruebas de las compuertas de la Presa de Monte Grande. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno informó este viernes que realizó con éxito la prueba de las cuatro compuertas de la Presa de Monte Grande, con el objetivo de garantizar el nivel de operatividad y funcionabilidad del desfogue de agua en la hidroeléctrica ante cualquier estado de emergencia provocado por fenómenos atmosféricos.

El proceso fue encabezado por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi). Olmedo Caba Romano, quién manifestó que finalizaron con éxito las pruebas de las compuertas que integran el vertedor de servicio.

Caba Romano indicó que junto a técnicos de la institución y el consorcio constructor de la hidroeléctrica simularon un apagón eléctrico para ver el nivel de respuesta y funcionabilidad de emergencia de las compuertas automatizadas, finalizando con éxito.

Resalta operatividad

La gobernadora de Barahona, Oneida Feliz Medina, resaltó el impacto al desarrollo social y económico de esa provincia. Indicó que la presa de Monte Grande viene no solo a resolver un problema de índole agrícola, sino también, controlar las inundaciones del pasado y citó como ejemplo el paso la reciente tormenta tropical Melissa en la región Sur del país.

De su lado, el ingeniero Osiris De León, resaltó el nivel de efectividad de la operatividad del sistema de compuertas de la Presa de Monte Grande, puesta en prueba con carga de agua.

De León manifestó que estás cuatro compuertas están en capacidad de verter 2,200 metros cúbicos de agua por segundos, para un total de 8 mil 800 metros cúbicos de agua, que garantizan seguridad operativa a las comunidades de la región Enriquillo en caso de una situación meteorológica extrema derivada del cambio climático.

El geólogo Osiris De León citó que las comunidades de Tamayo, Uvilla, Vicente Nobles, Canoa, Jaquimeyes, Bombita, Palo Alto, El Peñón, Fundación, Pescadería y La Hoya están resguardadas y seguras de las inundaciones que antes provocaba la crecida del Río Yaque del Sur.