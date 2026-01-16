Medio Ambiente inspecciona Puerto Viejo tras denuncia por presunta contaminación

El Ministerio de Medio Ambiente informó que continuará desarrollando operativos de vigilancia, control y seguimiento en coordinación con el SENPA y otras instituciones competentes. ( FUENTE EXTERNA )

Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto a miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), realizaron un operativo de inspección, verificación y control ambiental en la comunidad de Puerto Viejo, provincia Azua, luego de una denuncia difundida a través de redes sociales.

La queja señalaba una supuesta emisión de contaminantes atmosféricos provenientes de barcazas generadoras de energía eléctrica ubicadas en las cercanías del muelle de la comunidad.

De acuerdo con las autoridades, durante el levantamiento realizado en el lugar no se constató la presencia visible de contaminantes atmosféricos ni de otras emanaciones que representaran una afectación ambiental inmediata.

No obstante, indicaron que el área permanecerá bajo observación y monitoreo preventivo.

Acciones oficiales para la protección ambiental

El Ministerio de Medio Ambiente informó que continuará desarrollando operativos de vigilancia, control y seguimiento en coordinación con el SENPA y otras instituciones competentes, como parte de sus acciones para la protección de las áreas naturales del país.

La entidad reiteró, además, su compromiso con la defensa de los recursos naturales, el cumplimiento de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, y una gestión ambiental orientada a la protección de los ciudadanos.