República Dominicana ya cuenta con una máquina autónoma para la recolección de sargazo llamada "SargaZoom". Su creador, el ingeniero en mecatrónica Rómulo Pérez, la inventó con el objetivo de disminuir el impacto ambiental y económico del alga en la industria turística.

Pérez explica que el equipo funciona sin necesidad de un operador a bordo, gracias a un sistema de cámaras, sensores y GPS que le permite identificar y recolectar el sargazo directamente en el mar.

"Tú le das un botón y él va a empezar su proceso de recolección", asegura el joven inventor, quien es egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

La embarcación posee una estructura en forma de catamarán para garantizar mayor estabilidad durante su desplazamiento y aumentar su capacidad de carga. Además, incorpora un mecanismo que mantiene el sargazo en buenas condiciones, evitando su descomposición y permitiendo que sea utilizado posteriormente para fines industriales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/17/romulo-perez-inventor-de-una-maquina-de--sargazo-llamada-sarga-zoom-202511190012-da922032.jpg Rómulo Pérez, creador de la embarcación autónoma "SargaZoom", posa junto al prototipo diseñado para recolectar sargazo en el mar y reducir su impacto en las playas dominicanas. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Fabricar productos

El sargazo ha sido catalogado por especialistas como una amenaza creciente para el medio ambiente y el turismo. Su acumulación provoca malos olores, deterioro de la biodiversidad marina y afecta a cadenas hoteleras y negocios costeros que dependen de la afluencia turística.

Ante ese contexto, Pérez considera que su invento representa una alternativa más sostenible que las estructuras de contención y los procesos manuales de limpieza que se utilizan actualmente. "Queremos ofrecer una solución tecnológica que permita mantener las playas limpias y, al mismo tiempo, crear nuevas oportunidades económicas con el aprovechamiento del material", agrega.

Indica que el objetivo es recoger el alga antes de que llegue a la costa y se dañe:

"Si dura mucho tiempo para ser recolectado, se pudre, y ahí también se limita la cantidad de productos que se pueden hacer con él. El sargazo puede ser utilizado para hacer múltiples productos finales, como biodiesel, materiales de construcción, leather, farmacéuticos y hasta cosméticos", señala Pérez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/17/whatsapp-image-2025-12-24-at-91228-am-ab996747.jpeg Prototipo de la embarcación autónoma SargaZoom durante una prueba controlada en piscina, como parte de su fase de desarrollo y validación tecnológica. (FUENTE EXTERNA)

La iniciativa cuenta con respaldo del Centro de Emprendimiento e Innovación del Intec, donde el proyecto se desarrolló hasta alcanzar el nivel de patente en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi).

El prototipo está diseñado para trabajar en amplias zonas costeras y puede coordinarse con otras unidades similares mediante comunicación remota, lo que incrementa su alcance operativo.

"Si tenemos varias máquinas pequeñas, podemos distribuirlas en una línea de costera de 10 kilómetros, entonces es un poquito más eficiente a la hora de recolectar, porque la movilidad de algo pequeño te permite maniobrar de manera más ágil y también tienes menos dependencia de la energía, menos gasto de energía, en comparación con una máquina grande", sostiene.

Pérez afirma que una flota de estas embarcaciones podría operar de manera continua durante la temporada de mayor llegada de sargazo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/17/romulo-perez-inventor-de-una-maquina-de--sargazo-llamada-sarga-zoom-202511190002-b65874e0.jpg Detalle de uno de los sensores de la embarcación SargaZoom, encargado de detectar y guiar la recolección del sargazo de forma autónoma. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Orgullo dominicano

Con este paso, Rómulo proyecta dar utilidad a todas esas algas de la mejor manera posible. Recalca que, si son extraídas en buen estado, garantizan que el cliente que las adquiera pueda utilizarlas correctamente y se interese en comprarlas.

Además, si se realiza la extracción de la forma adecuada, es posible capitalizar algo que actualmente representa un problema.

El joven de 26 años explica que uno de los aspectos que busca transformar es la dependencia de soluciones importadas. "Yo creé SargaZoom para demostrar que el dominicano sí puede hacer cosas grandes", afirma.

"Este invento es solo el comienzo. Mi visión es que estas máquinas trabajen de forma coordinada y podamos proteger nuestras playas durante todo el año", sostiene.