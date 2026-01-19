Estudios revelan colapso del río Haina y activan intervención ambiental

El Ministerio de Medio Ambiente declaró de urgencia ambiental la intervención del río Haina, tras confirmar, mediante estudios técnicos y de impacto ambiental, que su cauce presenta un colapso morfológico y funcional que representa un riesgo real e inminente para más de 10,000 familias del batey Palavé, así como para zonas industriales, infraestructuras estratégicas y ecosistemas asociados.

La disposición está contenida en la Resolución 0002-2026, que ordena la ejecución inmediata de trabajos en el tramo comprendido entre el sector Lechería y el batey Palavé, incluyendo la readecuación del cauce y la restauración y remediación ambiental de las franjas ribereñas, así como de la cuenca media y alta del afluente.

De acuerdo con los informes técnicos del Ministerio, junto con evaluaciones del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y de la Mesa Técnica Interinstitucional, el deterioro del río Haina ha sido provocado, entre otras causas, por la extracción ilegal e indiscriminada de áridos.

También la deforestación y el deterioro de su cuenca, lo que ha alterado gravemente la dinámica fluvial y reducido la capacidad del río para disipar crecidas.

"Una amenaza latente"

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, afirmó que los estudios realizados confirman la existencia de una amenaza latente para comunidades, infraestructuras estratégicas y ecosistemas vinculados al río, por lo que calificó la intervención como una obligación impostergable del Estado dominicano, ejecutada bajo criterios legales y técnicos para garantizar la seguridad de las comunidades y la sostenibilidad ambiental a largo plazo.

La resolución establece que los trabajos deberán garantizar la estabilización geomorfológica del cauce conforme a los estudios aprobados, como parte de una intervención integral orientada a mitigar la vulnerabilidad de las comunidades ante eventos hidrometeorológicos extremos.

Las acciones incluyen programas de reforestación, restauración ecológica y recuperación de las franjas ribereñas, así como medidas de manejo, conservación y restauración en la cuenca media y alta del río.

La gestión integral del río Haina contemplará la participación de los ayuntamientos de las demarcaciones impactadas, comunidades locales, organizaciones sociales, ambientales y académicas, además de otros actores territoriales, con el objetivo de promover la corresponsabilidad y la vigilancia social del proceso.

Para asegurar el cumplimiento de la resolución y la protección del área intervenida, el Ministerio contará con el apoyo del SENPA y una labor coordinada con la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

El Ministerio reiteró que esta intervención constituye un plan piloto para el abordaje de otras cuencas y ríos con condiciones similares, y que responde a previsiones técnicas, constitucionales y legales, en cumplimiento del deber del Estado de salvaguardar vidas, garantizar la seguridad hídrica, un ambiente sano y el bienestar colectivo frente a un escenario de alta vulnerabilidad ambiental y social.