Medio Ambiente supervisa trabajos de remozamiento en Jardín Botánico Nacional

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez durante recorrido de supervisión a los trabajos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó este jueves el inicio de un proceso de remozamiento de infraestructuras en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso, con el objetivo de fortalecer sus servicios, preservar su valor ecológico y mejorar la experiencia de los visitantes.

De acuerdo con las autoridades, esta intervención "marca un hito, al tratarse de la primera renovación integral que se realiza en este espacio desde su creación".

Durante un recorrido de supervisión, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, constató el inicio de los trabajos correspondientes a la primera fase del proyecto, enfocado en la recuperación y adecuación de infraestructuras que, según la entidad, no habían sido intervenidas durante décadas, como parte de una visión institucional orientada a la conservación, modernización y puesta en valor del Jardín Botánico.

"Estamos iniciando una etapa histórica para el Jardín Botánico. Es la primera vez que se ejecuta un remozamiento integral de sus infraestructuras y esta primera fase no se va a detener", dijo.

"Los trabajos ya comenzaron y se estarán realizando de manera continua, en beneficio de la conservación y de todos los visitantes", expresó el ministro Paíno Henríquez.

Intervención

Dentro del proceso en curso, se contempla la modernización de espacios clave, como el dispensario médico, las áreas de baños y los edificios de seguridad y monitoreo, así como el domo grande y el pequeño. De igual manera, se anunció que la entrada principal será remozada como parte del plan general de adecuación del parque.

Esta primera fase se concentra en las infraestructuras más cercanas y funcionales, cuyos trabajos ya han iniciado, como parte de una planificación escalonada que permitirá intervenir progresivamente el resto de las áreas contempladas, garantizando la continuidad de los servicios y el resguardo de los espacios naturales durante las acciones.

El director del Jardín Botánico Nacional, Pedro Nolasco Suárez Espino, resaltó la importancia de esta intervención al señalar que "por primera vez desde la creación del parque, el Jardín Botánico está siendo objeto de un remozamiento integral, lo que permite proyectar una visión diferente, más acorde con las necesidades actuales de conservación, educación ambiental y disfrute de los visitantes".

El proyecto contempla la renovación de un total de ocho infraestructuras y cuenta con una inversión aproximada de 60 millones de pesos, dando prioridad, en esta etapa inicial, a las áreas de mayor impacto para el funcionamiento del parque y la atención al público.

Se prevé que la primera fase de estos trabajos sea entregada a mediados de abril de 2026.

La iniciativa, que se desarrolla en el marco de la conmemoración del 50 aniversario del Jardín Botánico Nacional.