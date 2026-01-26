Gobierno: concesión en la cordillera Septentrional es de exploración, no de explotación

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, durante la rueda de prensa de este lunes en Santiago en la que aclaró que la concesión otorgada en la cordillera Septentrional es para explorar, no de explotación. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, insistió este lunes que el Gobierno dominicano no tiene planes de explotación minera en la cordillera Septentrional, al ofrecer una rueda de prensa en Santiago por disposición del presidente Luis Abinader.

La aclaración se hace ante la preocupación expresada por comunitarios de zonas rurales de Santiago y Puerto Plata sobre el alcance de una concesión minera.

"La razón de nuestra rueda de prensa hoy (lunes 26 de enero) es hacer una aclaración puntual sobre una preocupación que tienen los comunitarios, tanto de Santiago como de Puerto Plata, referente a una concesión de exploración", expresó Santos.

Exploración no implica explotación

El titular de Energía y Minas precisó que lo autorizado corresponde exclusivamente a una concesión de exploración, la cual no implica extracción de minerales ni compromisos futuros de explotación.

Indicó que estos procesos se limitan a estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos, con fines científicos.

Santos explicó que el permiso fue otorgado en julio de 2024, durante la gestión anterior del ministerio, y recordó que cualquier paso hacia la explotación requiere un contrato aprobado por el Presidente de la República.

"Los procesos de explotación tienen que ser autorizados por el Presidente de la República, y en este caso no hay ninguna intención de avanzar en esa dirección", subrayó.

Resultados sin valor económico

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos informó que los hallazgos obtenidos hasta el momento no tienen importancia económica, por lo que no existe base técnica para avanzar hacia otra fase del proceso.

"Los estudios que se han hecho hasta ahora han arrojado hallazgos insignificantes", señaló.

Agregó que el proceso de exploración está debidamente regulado por la Ley Minera y la Ley de Medio Ambiente, y sujeto a fiscalización por las instituciones competentes.

Declaraciones del presidente Abinader

Las aclaraciones de Santos se producen luego de que el presidente Abinader se refiriera al tema la noche del sábado en Santiago, durante una rueda de prensa ofrecida en el marco de la visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El mandatario aseguró que no existe ningún contrato firmado ni planes de explotación minera en la cordillera Septentrional, y explicó que instruyó al Ministerio de Energía y Minas a ofrecer una explicación pública para despejar dudas.

"Mandé al ministro de Energía y Minas a que haga una rueda de prensa y explique que ahí no va a haber tal explotación. Como no hay firmado nada tampoco en términos de explotación", expresó Abinader.

El jefe de Estado indicó además que se enteró de la controversia a través de la prensa, lo que motivó la intervención directa del Gobierno hacer la aclaración.

Contexto social y convocatoria a marcha

Pese a las explicaciones ofrecidas por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Energía y Minas, organizaciones campesinas y comunitarias de la cordillera Septentrional mantienen su postura de rechazo a cualquier posibilidad de explotación minera en esa zona montañosa del país.

En ese contexto, los campesinos de comunidades ubicadas en la sierra han convocado a una marcha para el próximo día 28, en protesta contra la posible explotación minera en la cordillera Septentrional, según informaron sus organizadores.