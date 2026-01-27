Medio Ambiente dice gestión ambiental viabiliza inversiones por 21 millones de dólares

La modernización de la gestión de autorizaciones ambientales impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha permitido proyectar una inversión superior a los 21,000 millones de dólares, como resultado directo de la transformación de la permisología ambiental en el país.

Este avance se sustenta en el incremento sostenido de las autorizaciones ambientales, que pasaron de 658 permisos emitidos en 2019 a más de 6,500 en 2025, reflejando una capacidad institucional fortalecida para acompañar el desarrollo económico con responsabilidad ambiental.

Un comunicado detalla que la actual gestión ha optimizado los procesos internos, reducido los tiempos de respuesta y elevado los estándares de transparencia y planificación.

Agrega que la inversión proyectada abarca 13 sectores económicos activos, con alcance en las 32 provincias del país y un total de 4,076 trámites gestionados, lo que evidencia el impacto nacional del sistema de autorizaciones ambientales y su rol como facilitador del desarrollo productivo.

El ministro Paíno Henríquez destacó que, por mandato presidencial, todas las obras del sector público están obligadas a contar con su autorización ambiental, lo que garantiza que la inversión en infraestructura se realice bajo criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, fortaleciendo la confianza de los inversionistas y de la ciudadanía.

Este escenario ha sido posible por a la implementación de un nuevo reglamento de permisología, la reingeniería integral de procesos, la incorporación de los Certificados de Registro de Impacto Mínimo (CRIM) apoyados en inteligencia artificial y robótica, y la digitalización de 25 servicios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/gestion-6eafdfe5.png

Inversión

Estas acciones han permitido un sistema más eficiente, con mayor control y trazabilidad, condiciones clave para atraer y sostener la inversión.

Mientras que en 2019 gran parte de las autorizaciones no estaban digitalizadas y se gestionaban de forma descentralizada, limitando el seguimiento institucional, para 2025 el proceso es centralizado, digital y completamente trazable desde la sede central del Ministerio, lo que reduce incertidumbres, fortalece la transparencia y mejora el clima de inversión.

