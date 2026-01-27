República Dominicana diseña su primer Plan Nacional de Financiamiento para la Biodiversidad

Comité asesor impulsará el Plan Nacional de Financiamiento para la Biodiversidad ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de avanzar en la elaboración del primer Plan Nacional de Financiamiento para la Biodiversidad, el Ministerio de Medio Ambiente inició, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un proceso interinstitucional que busca fortalecer la gestión sostenible del capital natural del país.

Como parte de este proceso, y en el marco del proyecto Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN), fue conformado el Comité Asesor de Finanzas para la Biodiversidad durante un encuentro interinstitucional coordinado por el Viceministerio de Cambio Climático y Sostenibilidad.

Un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente señala que este comité tendrá un rol clave en la articulación de políticas públicas, la regulación financiera y la asignación estratégica de recursos destinados a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en la República Dominicana.

La viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad, Ana Emilia Pimentel, encabezó las palabras de apertura del evento, donde expresó su satisfacción por la conformación del comité y explicó que esta iniciativa se inscribe dentro de la estrategia de financiamiento climático del Ministerio de Medio Ambiente.

Indicó, además, que entre los años 2025 y 2027 se estará elaborando el primer Plan Nacional de Financiamiento para la Biodiversidad, el cual constituirá una herramienta clave para fortalecer la gestión sostenible del capital natural del país.

En ese mismo contexto, la representante residente del PNUD, Ana María Díaz, destacó la importancia de integrar la biodiversidad en los sistemas económicos y financieros como una condición indispensable para el desarrollo sostenible.

Señaló que la naturaleza es un pilar del desarrollo humano y una infraestructura económica esencial, y advirtió que la degradación de los ecosistemas representa un riesgo para las economías, dado que más de la mitad del PIB mundial depende de los servicios ecosistémicos.

Añadió que, a través de BIOFIN, el PNUD apoya a los países en la traducción de compromisos ambientales globales en planes financieros concretos.

Comité

El Comité Asesor está integrado por representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del Mercado de Valores, y acompañará la implementación de BIOFIN en el país.

Su labor permitirá identificar oportunidades, desafíos y áreas que requieran asistencia técnica y acompañamiento para avanzar en el financiamiento de la biodiversidad.

Durante la jornada también se desarrolló un taller técnico orientado a la socialización de los avances de la Revisión Política e Institucional, a través de cuatro mesas temáticas que abordaron el marco de gobernanza, el ciclo presupuestario, las metas de biodiversidad y los mecanismos financieros disponibles.

Este espacio facilitó la identificación de actores clave, fuentes de información relevantes y prioridades estratégicas, así como el análisis de los principales desafíos y oportunidades para fortalecer el financiamiento de la biodiversidad, aportando insumos técnicos para las siguientes fases del proceso de elaboración del plan.

La actividad reunió a autoridades gubernamentales, representantes de instituciones públicas, organismos internacionales, sector financiero, sector privado, academia y sociedad civil, con el propósito de fortalecer la articulación interinstitucional y multisectorial necesaria para movilizar recursos que permitan conservar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad del país.

Sobre BIOFIN

BIOFIN es un programa global del PNUD, lanzado en 2012 y presente en más de 130 países, que apoya a los Estados en el diseño e implementación de estrategias eficaces para el financiamiento de la biodiversidad.

En la República Dominicana, el programa constituye una herramienta clave para alinear las inversiones públicas y privadas con los objetivos nacionales e internacionales en esta materia, incluyendo la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción y el cumplimiento de las metas del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal.