Tribunal impone multa de RD$60 millones a empresa agrícola por daños a Loma Redonda en Ocoa

El juez Alfis Brandeli Castillo Castillo, del Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa, impuso este miércoles una multa y una indemnización por un total de 60 millones de pesos a la empresa Agroforestal Macapi, así como una pena de dos años de prisión suspendida a su propietario, por los daños ambientales ocasionados en Loma Redonda, en esa provincia.

La sentencia fue impuesta al agroempresario Manuel Castillo Pimentel, según una nota de prensa del Ministerio Público.

El documento indica que, por gestiones de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Proedemaren), el tribunal notificó la decisión al Ministerio Público el pasado 10 de diciembre de 2025.

La sentencia condenatoria, marcada con el número 00010/2023 y dictada el 11 de mayo de 2023, estaba pendiente de notificación.

Violaciones

La empresa y Castillo Pimentel fueron procesados por violar múltiples disposiciones de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Ley 57-18, Sectorial Forestal, en perjuicio del Estado dominicano.

La sentencia condena a Agroforestal Macapi, S. A., y a Castillo Pimentel al pago de una multa de cinco mil salarios mínimos, equivalente a 50 millones de pesos, a favor del Estado dominicano, además de dos años de prisión en la cárcel pública de Baní Hombres, pena que fue suspendida en virtud del artículo 341 del Código Procesal Penal.

Restauración del área impactada

El procurador de corte Francisco Contreras, titular de Proedemaren, destacó que el tribunal también ordenó a los procesados reparar y restaurar el área impactada, estimada en unas 100 tareas, mediante un plan de reforestación con plantas nativas, bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Explicó que el Ministerio Público se constituyó en actor civil, por lo que se impuso a los condenados el pago de 10 millones de pesos como indemnización al Estado dominicano, por los daños morales derivados de los ilícitos ambientales.

La sentencia dispone, además, el pago de las costas penales.

En el proceso, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Rudy Alberto Pérez Medrano, José Espinal Beato, Ramón Emilio Calderón y Héctor Santiago Peralta, adscritos a Proedemaren.

Daños ambientales

El proceso fue iniciado en julio de 2022. De acuerdo con el Ministerio Público, la empresa y su propietario causaron daños al suelo, la biodiversidad, flora, fauna y recursos hídricos y al entorno de Loma Redonda.



Entre los daños figuran la deforestación de más de 150 tareas mediante la eliminación de especies nativas como nin, jobo de puerco, guama, uva, palo hediondo, lino, caimito, candelón, cucaracha, bejucos, almácigo, caya, jabilla y bayahonda, entre otras.



También se afectó una fuente hídrica, dejándola al borde del colapso, tras la deforestación de un área aproximada de cuatro tareas.



Además, los procesados construyeron una explanada de 13,000 metros cuadrados y varios caminos carreteros con una extensión de nueve kilómetros y un ancho de entre tres y cuatro metros.

Diario Libre intentó contactar a la empresa, para fines de obtener una reacción a la disposición del tribunal, pero hasta el momento no ha sido posible.

