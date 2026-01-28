Comunidades marchan en Santiago contra presuntos proyectos mineros en la cordillera Septentrional

El sacerdote Nino Ramos habló en representación de los convocantes de la marcha en rechazo a la exploración minera en la cordillera Septentrional. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Organizaciones comunitarias, religiosas y ambientales realizaron este miércoles una marcha en Santiago para manifestar su oposición a los presuntos planes de explotación minera en la cordillera Septentrional, al considerar que representan una amenaza directa para el medio ambiente, el agua y la vida de las comunidades rurales.

La movilización fue organizada por el movimiento comunitario Unidos Somos Más, que integran residentes de los distritos municipales de Río Grande, San Francisco de Jacagua, Pedro García y Yásica Arriba.

El recorrido comenzó en Canabacoa, transitó por tramos de la autopista Duarte y culminó frente al Monumento a los Héroes de la Restauración, donde los participantes reiteraron su rechazo a cualquier actividad extractiva en la zona.

Durante el acto, líderes religiosos y representantes de la sociedad civil advirtieron que la minería no representa desarrollo para las comunidades del campo.

Movilización y respaldo comunitario contra proyectos mineros

El sacerdote Nino Ramos, uno de los promotores de la jornada, afirmó que estas prácticas ponen en riesgo tanto la cordillera Septentrional como la Central, en beneficio -según dijo- de "intereses económicos que priorizan la acumulación de riquezas sobre la protección de la naturaleza".

Ramos sostuvo que las comunidades rurales serían las principales afectadas por la actividad minera, ya que esta conlleva la pérdida de terrenos agrícolas, la tala de árboles, la contaminación de ríos y manantiales, así como el desplazamiento forzoso de familias y la desaparición de poblados enteros.

La manifestación contó con el respaldo de sacerdotes que trabajan en las comunidades involucradas, así como de la Sociedad Ecológica del Cibao, juntas de vecinos, asociaciones de ganaderos y otras entidades campesinas, que aseguran que el movimiento continuará fortaleciéndose ante lo que consideran una amenaza ambiental de alcance nacional.

Los participantes se desplazaron en una extensa caravana de vehículos con luces encendidas, banderas dominicanas y consignas alusivas a la defensa del agua, la tierra y los recursos naturales.

Vehículos en la marcha en oposición a la posible explotación minera en la cordillera Septentrional. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)
Los manifestantes exhibieron afiches en rechazo a la explotación minera en la cordillera Septentrional. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)
La actividad se realizó bajo la supervisión de un amplio dispositivo militar y policial. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

La jornada se desarrolló bajo la supervisión de un amplio dispositivo policial y militar, sin que se reportaran incidentes.

Los organizadores reiteraron su llamado a la unidad de las comunidades del Cibao y otras regiones del país para frenar cualquier iniciativa minera que, a su juicio, comprometa el equilibrio ambiental y el sustento de las generaciones futuras.