Conmemoran Día Mundial de los Humedales en el parque ecológico de San Isidro

El Día Mundial de los Humedales fue conmemorado este lunes por la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac) y la Mesa del Agua del Distrito Municipal de San Luis, con un acto realizado en el Parque Ecológico de San Isidro, donde se resaltó la importancia de preservar estos ecosistemas para la sostenibilidad ambiental.

La actividad incluyó una charla de orientación a cargo del coordinador general de la Mesa del Agua, Juan Aníbal Paulino, así como una jornada de recolección de desechos plásticos en el entorno del parque, conocido como El Cachón, considerado uno de los principales pulmones naturales de la comunidad.

Durante el encuentro, Paulino, junto a Sansón Peguero, asistente operativo de la Digecac, y Raúl Moisés Rustán, del Ministerio de Medio Ambiente, coincidieron en la necesidad de fomentar en los estudiantes una cultura de respeto y cuidado del medio ambiente, especialmente de los humedales, por su papel en la protección de la biodiversidad y los recursos hídricos.

Entre las actividades se recogió basura.

Al acto asistieron Francisco Vegazo, presidente provincial de la Cruz Roja; Gladys de Vargas, directora del Colegio Maranata; Natalia Ramírez Tellería, encargada de la Comunidad Estudiantil del Instituto Tecnológico Superior Comunitario (ITSC); y el mayor José Miguel Frómeta, de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas.

En la actividad participaron estudiantes del ITSC, del Colegio Maranata y de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.