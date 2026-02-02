Programas de conservación, entre pilares del Zoológico Nacional durante 2025

Las memorias institucionales destacan que el Zoológico Nacional recibió durante 2025 a 285,337 visitantes. ( DANIA ACEVEDO )

La implementación de un programa orientado a mejorar la adaptación y preservar las conductas naturales de los 955 animales que conforman el inventario del Zoológico Nacional constituyó uno de los pilares estratégicos para el manejo de la colección del parque durante 2025.

De acuerdo con las memorias institucionales del Zoodom correspondientes al año pasado, la institución desarrolló 70 actividades como parte de su Programa de Enriquecimiento Ambiental.

"Este programa tiene como objetivo central desarrollar y preservar conductas propias de cada especie, con el fin de mejorar su adaptabilidad al entorno y estimular su actividad física y mental", detalla el documento recopilatorio de todo un año.

Agrega que la iniciativa busca "reducir el estrés, prevenir comportamientos estereotipados y favorecer los procesos de rehabilitación en ejemplares que, por sus condiciones biológicas o de manejo, puedan ser liberados o reintroducidos en su ambiente natural".

El parque indica que la implementación del enriquecimiento ambiental se basa en la aplicación de estímulos novedosos, incentivos físicos y retos cognitivos, diseñados conforme a los requerimientos conductuales de cada especie.

Actividades de enriquecimiento

El Zoológico señala que, como parte del programa, se desarrollaron actividades de enriquecimiento nutricional mediante dinámicas de búsqueda de alimento y la variación de las dietas de los animales.

En tanto, el enriquecimiento ambiental y estructural conllevó la modificación temporal del entorno de los ejemplares. Las actividades para fomentar el aspecto cognitivo y sensorial incluyeron el desarrollo de retos mentales, así como la incorporación de objetos, olores y texturas nuevas.

El último eslabón del programa contempla acciones para enriquecer las habilidades sociales y de interacción, a través del fomento del juego, la exploración y el vínculo grupal.

"Estas acciones estimulan comportamientos naturales como la caza, el forrajeo, la trepa, la exploración, el juego, el desplazamiento y la socialización, contribuyendo al bienestar individual, al equilibrio emocional y a la manifestación de conductas propias de cada especie", indica el documento al citar los beneficios de las actividades impulsadas para la colección zoológica.

Sin embargo, el parque no solo destaca el impacto en los animales bajo su cuidado, sino que también resalta su aporte a la educación ambiental: "(el programa) permite que los visitantes observen animales activos, realizando comportamientos naturales que refuerzan la comprensión sobre la importancia del bienestar y la conservación de la fauna".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/hipopotamos-del-zoologico-nacional-202508010003-e2e64384.jpg Hipopótamos en el Zoológico. (DANIA ACEVEDO)

El Zoológico en cifras

Las memorias institucionales destacan que el Zoológico Nacional recibió durante 2025 a 285,337 visitantes y percibió ingresos propios por un monto de RD$48,648,479.00, por concepto de entradas, servicios de arrendamiento y actividades.

El documento agrega que, de los 955 individuos registrados en el inventario nacional al 15 de diciembre pasado, 336 son aves, 300 mamíferos, 280 reptiles y 39 anfibios.

Detalla, además, que se incorporaron 111 ejemplares procedentes de incautaciones, donaciones, intercambios y compras. Durante 2025 se registraron 140 nacimientos, procesados bajo protocolos de cuarentena y evaluación clínica.

Resalta también la liberación de 144 ejemplares de diversas especies, con el fin de "contribuir al restablecimiento, fortalecimiento y recuperación de poblaciones de fauna nativa y endémica".

De cara a 2026

Las proyecciones del Zoodom para 2026 incluyen el fortalecimiento de programas de conservación de especies endémicas mediante la investigación, la reproducción asistida y el monitoreo posterior a la liberación.Las autoridades del parque tienen previsto el desarrollo de un vivero acuático para la conservación de especies acuáticas, además de un proyecto de acuaponía, un sistema que integrará la cría de especies acuáticas con el cultivo de plantas a través de un proceso de recirculación del agua, en el cual los desechos orgánicos generados por los organismos acuáticos se transforman en nutrientes.Las proyecciones también incluyen la renovación del Parque Infantil Educativo y la creación de nuevas experiencias interactivas, con rutas guiadas temáticas, así como el desarrollo de un proyecto de compostaje orientado a la gestión sostenible de los residuos orgánicos generados en las operaciones diarias del parque.

Leer más Zoológico dominicano recibirá animales exóticos desde Puerto Rico