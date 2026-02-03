El Gobierno identifica 99 cañadas para intervenir y sanear los ríos Ozama e Isabela

La intervención cañadas en Gran Santo Domingo busca recuperar los ríos Ozama e Isabela mediante el Gabinete Ozama ( DIARIO LIBRE )

El Gobierno identificó 99 cañadas que requieren intervención en el Gran Santo Domingo como parte del proceso de recuperación de los ríos Ozama e Isabela, y anunció que seis de ellas serán priorizadas en una primera fase, todas ubicadas en la cuenca del río Isabela.

La información fue dada a conocer durante el lanzamiento oficial del Gabinete Ozama, una instancia interinstitucional creada por disposición del presidente Luis Abinader y coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo de reducir las fuentes de contaminación que afectan ambos ríos.

De acuerdo con el levantamiento realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, las cañadas priorizadas en esta etapa inicial son Arroyo Hondo, Arroyo Manzano, Villa Linda, Duquesa 1, Duquesa 2 y Duquesa 3.

La intervención de estas cañadas forma parte de una estrategia más amplia orientada a disminuir la carga de desechos sólidos y vertimientos que llegan a los ríos Ozama e Isabela, mediante acciones de saneamiento, control de fuentes contaminantes y restauración ambiental.

Además de la intervención de cañadas críticas, el plan contempla la instalación de barreras para reducir los desechos sólidos flotantes, evaluación de residuos orgánicos mediante una planta de compostaje en la comunidad de Domingo Savio, el control de vertimientos industriales y la eliminación de embarcaciones hundidas en el río Ozama que afectan la navegabilidad y la salud de los ecosistemas.

El proyecto también incluye la instalación de infraestructura para el tratamiento de lixiviados en Duquesa y el control de los principales focos de generación de desechos sólidos en las zonas de influencia de ambos ríos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/ozama-0ee316b2.jpg Gabinete Ozama. (FUENTE EXTERNA)

El alcance del plan

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, señaló que esta iniciativa permitirá organizar de manera más eficiente los trabajos del Gabinete Ozama y avanzar bajo lineamientos básicos para la recuperación ambiental, en coordinación con otras instituciones. Indicó, además, que el proyecto está vinculado a la intervención del vertedero de Duquesa.

El alcance del plan abarca el diseño, ejecución y seguimiento de ocho componentes clave relacionados con infraestructura ambiental, gestión de residuos, control de la contaminación y restauración física, con énfasis en sectores como Domingo Savio, Pantoja, La Isabela, Dique del Ozama y Duquesa.

La recuperación de los ríos Ozama e Isabela busca sentar las bases para un saneamiento sostenible, con un enfoque interinstitucional y social, y representa una oportunidad para proteger recursos hídricos fundamentales para el país.