Hallan delfín muerto en red de pesca en Los Haitises en medio de refuerzo para controles pesqueros

El Ministerio de Medio Ambiente informó sobre el hallazgo de un delfín sin vida en el Parque Nacional Los Haitises, específicamente en las proximidades del Cayo de los Pájaros.

Las autoridades precisaron que el animal se encontraba completamente enredado en una malla de pesca utilizada para la captura de peces, una práctica prohibida en el lugar y realizada de forma ilegal, según el reporte oficial.

La institución identificó el ejemplar como un delfín hocico de botella (Tursiops truncatus) y señaló que presentaba signos evidentes de llevar varios días sin vida.

Tras un levantamiento fotográfico inicial, el espécimen fue trasladado desde la zona de La Llanada hasta Caño Hondo para la realización de registros adicionales y evaluaciones técnicas.

De acuerdo con la información suministrada por el ministerio, el manejo del caso fue evaluado en coordinación con el Acuario Nacional, debido al avanzado estado de descomposición del delfín y a las evidencias que indicaban que la causa de muerte fue el enmallamiento, al impedir que el mamífero marino pudiera salir a la superficie para respirar.

Ante esa condición, se determinó que no era viable el traslado del animal, por lo que el Acuario Nacional recomendó proceder con su sepultura en tierra adentro, conforme a los protocolos establecidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/whatsapp-image-2026-02-01-at-10222-pm-c60b3303.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Operativos recientes y redes incautadas

En el mismo reporte enviado a Diario Libre, el Ministerio informó que en los últimos días se han realizado operativos de vigilancia en la zona costera del Parque Nacional Los Haitises, como resultado de los cuales se detuvo al menos cinco embarcaciones.

Indicó, además, que la noche anterior al hallazgo se llevó a cabo un operativo de refuerzo, durante el cual se persiguió a tres embarcaciones que emprendieron la huida, cortando con cuchillos las mallas de pesca de arrastre que utilizaban de manera ilegal.

Estas redes fueron posteriormente recuperadas e incautadas y se encuentran bajo custodia en la oficina del Ministerio de Medio Ambiente en Sabana de la Mar. Los pescadores lograron escapar debido a las condiciones climáticas adversas.

Controles en la Bahía de Samaná

En una nota de prensa enviada a Diario Libre, el Ministerio de Medio Ambiente informó que ha reforzado los controles de pesca en la Bahía de Samaná como parte de las acciones para la protección de especies marinas.

Según el comunicado, durante un taller de socialización del Plan de Manejo del Santuario Marino Bancos de La Plata y La Navidad, realizado el 4 de septiembre de 2025, con la participación de asociaciones de pescadores con incidencia en la bahía, se acordó permitir exclusivamente la pesca artesanal durante el período de avistamiento de ballenas y se reiteró que la prohibición del uso de redes y otras artes de pesca se mantiene vigente desde hace años.

El viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Augusto Batista, explicó que se recordó la prohibición de artes de alto impacto, como licuadoras, chinchorros y atarrayas, debido al riesgo que representan para las ballenas jorobadas y otras especies marinas protegidas que visitan la bahía, entre ellas delfines, tortugas marinas y manatíes, especialmente ballenatos.

El ministerio reconoció que, aunque los acuerdos han sido avalados por asociaciones de pescadores, no todos acatan las disposiciones establecidas. En ese contexto, informó que en lo que va del mes se han realizado al menos dos decomisos de chinchorros dentro de los límites del santuario.

En uno de los casos, se trató de una red de gran magnitud (400 brazas), utilizada en un área de máxima sensibilidad ambiental.

El comunicado también aclaró que el hallazgo del delfín enredado ocurrió fuera de los límites del santuario, pero dentro de una zona de exclusión pesquera correspondiente al lado norte del Parque Nacional Los Haitises, donde esta práctica está prohibida por resolución.

Reclamos por redes incautadas

Una fuente local, que prefirió no ser identificada, señaló que el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho su parte para evitar este tipo de incidentes, pero advirtió que el delfín hallado muerto evidencia el peligro que representan estas redes.

Según explicó, agrupaciones de pescadores se han unido para reclamar la devolución de las redes incautadas y exigir que se detengan los decomisos, argumentando que estas artes no causan daño a especies protegidas. Sin embargo, la fuente sostuvo que el hallazgo del delfín enredado contradice ese planteamiento.

Enmallamiento de ballenas: un riesgo documentado

Aunque el caso ocurrido en Los Haitises involucra a un delfín, el uso de redes en zonas sensibles también representa un riesgo para las ballenas que utilizan la Bahía de Samaná y áreas cercanas como zonas de reproducción.

A escala internacional, el enmallamiento de ballenas en artes de pesca está documentado como una amenaza relevante.

Organismos científicos han señalado que, aunque por su tamaño algunas ballenas pueden sobrevivir inicialmente y desprenderse parcialmente del arte de pesca, otras pueden arrastrar redes o cuerdas durante semanas o meses, lo que puede provocar lesiones, infecciones, debilitamiento progresivo y, en algunos casos, la muerte tiempo después.

Santuario y especies bajo protección

El Santuario Marino Bancos de La Plata y La Navidad, junto con las áreas protegidas asociadas a la Bahía de Samaná y Los Haitises, constituye uno de los sistemas marinos más importantes del país.

En estas aguas se registra la presencia regular de ballenas jorobadas, así como de delfines, manatíes, tortugas marinas y otras especies protegidas.

El Ministerio de Medio Ambiente reiteró que continuará aplicando la ley con mayor rigurosidad y advirtió que cualquier pescador sorprendido utilizando artes de pesca prohibidas dentro del santuario o en zonas de exclusión pesquera será sometido a la justicia, y que los equipos ilegales serán incautados sin excepciones.