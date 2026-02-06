Acuario Nacional reintrodujo más de 1,300 especies a su hábitat natural durante el 2025

El Acuario Nacional fue abierto parcialmente en diciembre de 2024. ( NEAL CRUZ/ ARCHIVO )

Durante el 2025, el Acuario Nacional logró la reintroducción de 1,371 organismos a su hábitat natural, según indica la memoria institucional de esa entidad correspondientes al pasado año.

El documento detalla que, de los 1,371 organismos reintroducidos, 1,308 son neonatos y siete juveniles de tortuga verde (Chelonia mydas). Además, se liberaron una iguana rinoceronte (Cyclura cornuta), 28 hicoteas sureñas (Trachemys decorata), 25 hicoteas norteñas (Trachemys vicina) y dos pelícanos (Pelecanus occidentalis occidentalis).

De acuerdo con las memorias, durante el 2025 se realizaron 32 rescates, entre ellos 18 nidos de tortuga verde (Chelonia mydas), cuatro pelícanos (Pelecanus occidentalis occidentalis), un delfín de Fraser (Lagenodelphis hosei) y ocho tortugas verdes (Chelonia mydas): un neonato, tres juveniles, dos preadultas y dos adultas.

También se cita el caso de Jean Pedro, un manatí juvenil (Trichechus manatus manatus) de dos años, que fue rehabilitado y trasladado a su medio natural en un espacio controlado en Bayahíbe, provincia La Altagracia, el pasado 11 de diciembre.

En cuanto a la protección de la biodiversidad, el Acuario informó sobre la conservación, bajo cuidado humano, de 6,854 especímenes en las exhibiciones, de los cuales 1,127 fueron adquiridos mediante un proceso de compra de ejemplares vivos.

Asimismo, se destaca la reproducción de la especie endémica biajaca (Nandopsis haitiensis), con 50 nuevos ejemplares. "Adicionalmente, fueron recibidos 94 organismos donados: 26 ejemplares de agua dulce Jack Dempsey (Rocio octofasciata), 66 cangrejos azules (Cardiosoma guanhumi) y dos peces payaso (Amphiprion sebae) para el stock general", detalla el documento.

Proyecciones para el 2026

Para este año, la institución prevé mejorar la infraestructura física en diversas áreas del Acuario, especialmente "El Túnel", una de sus principales exhibiciones.

También cita la gestión del proceso de fusión del Acuario con la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (Anamar), una vez sea aprobada.

Las proyecciones incluyen, además, la implementación de proyectos de investigación científica con entidades nacionales e internacionales, iniciativas de conservación y la sensibilización ciudadana, con el fin de optimizar los procesos y resultados que impactan a la ciudadanía.