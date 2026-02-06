Plantas de compostaje y retiro de barcos, el cronograma de trabajo del Gabinete Ozama

El Gobierno lanzó esta semana el Gabinete del Ozama para la recuperación de los ríos Ozama e Isabela de la contaminación que afecta a estos recursos hídricos, mediante un plan de trabajo que contempla ocho acciones y obras, entre ellas la instalación de barreras, plantas de compostaje y tratamiento de lixiviados, con plazos de inicio que van de 90 a 120 días.

En un documento con los planes de trabajo, las autoridades señalan que el área geográfica abarca las zonas de influencia directa de ambos ríos, especialmente en los sectores de Domingo Savio, Pantoja, La Isabela, Duquesa y el Dique del Ozama.

Intervención de cañadas

El Ministerio de Medio Ambiente identificó 99 cañadas que vierten en ambos ríos y, de estas, seis serán intervenidas en una primera fase que ya está en proceso.

Las priorizadas son la cañada Arroyo Hondo, con una inversión de 340 millones de pesos; Arroyo Manzano, con RD$110 millones; Duquesa 1, Duquesa 2, Duquesa 3 y Villa Linda, cuyos montos no han sido explicados hasta el momento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/rio-10115024.png Cronograma de acciones del Gabinete Ozama. (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)

Plantas de compostaje y lixiviados

Las acciones del Gabinete del Ozama incluyen la instalación de una planta de tratamiento de lixiviados en el vertedero de Duquesa, la cual ya está en proceso, según las autoridades.

La planta contará con un sistema con capacidad para tratar 4,000 metros cúbicos diarios de lixiviados y aguas residuales. "El sistema empleará tecnologías de punta", aseguran las autoridades.

Los trabajos incluyen una planta de compostaje y reciclaje en Domingo Savio. Las autoridades señalan que contará con un plazo de ejecución de 90 días y que se desarrolla para establecer una infraestructura de valorización de residuos sólidos urbanos.

La planta se construirá con fondos de la Presidencia, en un terreno de 6,500 metros cuadrados cedidos por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE).

Barreras, vertederos y barcos hundidos

Otra de las iniciativas es la instalación de una barrera en el Dique del Ozama para reducir el ingreso de residuos sólidos y lilas aguas arriba. La barrera tendrá 200 metros de longitud y se encuentra entre las obras entregables, con un tiempo estimado de inicio de 120 días.

Las autoridades informaron que se han identificado y georreferenciado ocho embarcaciones hundidas, de las cuales siete son aptas para ser removidas, un proyecto que, según el documento, está en proceso.

También se prevé la intervención de vertederos y puntos informales en un plazo de 120 días.

Fiscalización de empresas

El Ministerio de Medio Ambiente señala que identificó 103 empresas que actualmente vierten efluentes directamente en los ríos. Las autoridades detallan que otorgarán un plazo de un año para que estas compañías se regularicen conforme a las normativas ambientales.

Los sectores informales también han sido identificados como responsables de aportar residuos al río Isabela, sobre todo en el poblado del mismo nombre.

El Gabinete

El Gabinete del Ozama fue creado por el presidente Luis Abinader y es coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Esta instancia se suma a las iniciativas, comisiones y gabinetes que desde hace más de 60 años han sido creados por los gobiernos para enfrentar el grave deterioro ambiental causado por la contaminación y la urbanización desordenada en sus alrededores.