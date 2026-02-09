Jardín Botánico anuncia la exposición "Cascada de Orquídeas" en marzo

"Cascada de Orquídeas" busca sensibilizar sobre el valor del agua en estas plantas. ( FUENTE EXTERNA )

El Jardín Botánico Nacional anunció este lunes una nueva edición de la Exposición de Orquídeas, impulsada por la Sociedad Dominicana de Orquideología durante el mes de marzo y que este año lleva por título "Cascada de Orquídeas", con el objetivo de resaltar la importancia del agua en el desarrollo de estas plantas.

A través de un comunicado, el parque informó que este año la exhibición se desarrollará al aire libre, con un montaje que recrea una cascada. Este diseño permitirá a los visitantes un contacto más cercano con las plantas, favoreciendo la apreciación de su belleza y esplendor natural.

La directiva de la Sociedad Dominicana de Orquideología, presidida por Milda Sánchez, y el director general del Jardín Botánico, Pedro Suárez, auguraron que esta edición será, como cada año, un evento ideal para fortalecer el vínculo entre las familias y la naturaleza.

La exposición se celebrará los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, en horario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., con un precio de entrada general de RD$250. Los adultos mayores pagarán RD$100; los niños, RD$50; las escuelas, RD$60; y los colegios, RD$80.

Agregaron que la taquilla incluye el recorrido en tren, acceso a la exhibición de orquídeas en el Patio Español, rifas, así como charlas y talleres sobre el cuidado de las orquídeas durante los cuatro días del evento.

Las charlas abarcarán diversos temas relacionados con las orquídeas, incluyendo su cultivo, técnicas para estimular la floración, manejo de plagas y cuidado de especies como vandas y catleyas.

También se abordará la elaboración de arreglos florales, el conocimiento de especies endémicas y nativas de la isla, así como la sensibilización sobre la protección del medio ambiente.

Asimismo, se contará con la participación especial de la Escuela de Guillo Pérez, que impartirá sesiones de pintura de orquídeas bajo la dirección de la profesora Gabriela Pérez. Estas actividades estarán dirigidas a personas mayores de 16 años y se realizarán durante los cuatro días de la exposición, a las 10:00 a. m. y a las 3:30 p. m.

La exposición estará distribuida en varios espacios.

El Patio Español acogerá las plantas ganadoras de concursos nacionales e internacionales, mientras que la Plaza Central del Jardín Botánico Nacional será el área de ventas, donde más de 80 empresas ofertarán plantas a precios de feria, así como alimentos y bebidas refrescantes, ideales para disfrutar en familia durante todo el día.

También se informó que habrá preventa de taquillas en la boletería del Jardín Botánico Nacional. Para más información, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico socdomorq@gmail.com o al teléfono (829) 645-9699.

Sobre el concurso

Esta actividad cuenta con una amplia trayectoria, ya que este año se celebra la versión número 53 de la Exposición de Orquídeas y el Concurso Nacional número 43.

Desde hace seis años, el certamen ha adquirido carácter internacional, al incorporar en los juzgamientos a jueces de la Sociedad Americana de la Orquídea (AOS, por sus siglas en inglés), quienes participarán nuevamente en esta edición.

Las personas interesadas en participar en el concurso podrán hacerlo sin costo alguno, inscribiendo sus plantas saludables y debidamente identificadas el martes 3 de marzo, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m., en el Patio Español del Jardín Botánico Nacional.

Las evaluaciones se realizarán bajo los criterios del método tipo cinta y el sistema de la AOS, mediante los cuales las plantas ganadoras reciben certificaciones oficiales y son registradas en el Libro Mundial de las Orquídeas, de forma paralela al concurso nacional organizado por la Sociedad Dominicana de Orquideología, Inc.