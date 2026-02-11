Religiosos convocan caminata pacífica en Puerto Plata contra proyecto minero

El sacerdote Nino Ramos habló en representación de los convocantes de la marcha en rechazo a la exploración minera en la cordillera Septentrional. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Representantes de distintas parroquias de la provincia Puerto Plata, acompañados por líderes comunitarios, informaron que realizarán una movilización pacífica en rechazo a presuntas actividades de exploración minera en la Cordillera Septentrional.

El anuncio fue realizado durante un encuentro con la prensa, en el que el sacerdote Miguel Ángel Torres, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, dio lectura a un manifiesto invitando a la ciudadanía a sumarse a la caminata, pautada para el jueves 12 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana.

La concentración, que se desarrollará bajo la consigna "Por la vida y el agua", iniciará en el sector Guzmáncito, recorriendo la avenida Manolo Tavárez Justo para concluir frente del Palacio de Justicia, donde será leído un documento con las demandas de los organizadores.

El padre Torres estuvo acompañado por los sacerdotes Carlos Peña, Andrés Jiménez y el reverendo católico Ramón Ramos (Nino), quienes reiteraron su preocupación por los posibles impactos ambientales que, aseguran, podrían derivarse de las labores extractivas en la zona montañosa.

De acuerdo con los convocantes, diversas organizaciones sociales y religiosas han solicitado al Ministerio de Energía y Minas la revisión y anulación de una disposición administrativa emitida en julio de 2024, mediante la cual se autoriza a una compañía privada a realizar estudios y trabajos de exploración de minerales metálicos en una amplia franja territorial que abarca miles de hectáreas en las provincias de Puerto Plata y Santiago.

Reacciones y antecedentes de la protesta

Los sacerdotes indicaron que la manifestación también busca expresar respaldo a comunidades de otras demarcaciones del país que enfrentan procesos similares relacionados con concesiones mineras.

A la jornada han sido invitados residentes de los distritos municipales de Yásica Arriba, Maimón y Estero Hondo, así como de comunidades pertenecientes a la provincia de Santiago, quienes han manifestado inquietudes sobre la protección de los recursos naturales y las fuentes de agua de la región.

La convocatoria en Puerto Plata surge luego de la marcha realizada el pasado 28 de enero en Santiago, donde organizaciones ambientales, representantes de la Iglesia y comunitarios se movilizaron en rechazo a proyectos de exploración minera en áreas montañosas.

En esa ocasión, los manifestantes también entregaron un documento a las autoridades solicitando la revisión de los permisos otorgados para actividades extractivas.

Exploración, no explotación

Ante la preocupación expresada por comunitarios de zonas rurales de Santiago y Puerto Plata, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó en enero que el Gobierno dominicano no tiene planes de explotación minera en la cordillera Septentrional.

Precisó que lo autorizado corresponde exclusivamente a una concesión de exploración, la cual no implica extracción de minerales ni compromisos futuros de explotación.

Indicó que estos procesos se limitan a estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos, con fines científicos.

Santos explicó que el permiso fue otorgado en julio de 2024, durante la gestión anterior del ministerio, y recordó que cualquier paso hacia la explotación requiere un contrato aprobado por el presidente de la República Dominicana.