Apresan a tres personas y cierran empresas por vertido ilegal de desechos

Las autoridades encontraron tres lagunas de desechos oleosos y más de 20 tinacos de aceite reciclado en un terreno ilegal en La Guáyiga ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente, junto al Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), ejecutó dos operativos en la comunidad de La Guáyiga, Hato Nuevo, Santo Domingo, que culminaron con el desmantelamiento de un depósito clandestino de residuos oleosos, la paralización de dos empresas y el apresamiento de varias personas.

En el primer operativo, las autoridades intervinieron un terreno que era utilizado como depósito ilegal de residuos líquidos peligrosos. En el lugar encontraron tres lagunas repletas de desechos oleosos y más de 20 tinacos de aceite reciclado.

Un comunicado del Ministerio detalla que el material era procesado sin ningún tipo de protocolo y vertido directamente en una cañada cercana, que además estaba siendo rellenada con escombros para ampliar el terreno.

Durante la intervención fueron detenidas tres personas que realizaban labores de manipulación, almacenamiento y vertido ilegal de residuos, incluido el propietario del terreno.

Los apresados fueron trasladados a la sede central del Senpa para ser presentados ante la justicia por presuntas violaciones graves a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Segundo operativo

En un segundo operativo, las autoridades actuaron en las instalaciones de las empresas Servi-Fuel y Jesús Ship Supply, ubicadas en la calle Lebrón, kilómetro 22 de la autopista Duarte, también en La Guáyiga.

Aunque ambas estaban autorizadas para recibir y tratar residuos oleosos provenientes de embarcaciones bajo protocolos y cadena de custodia del Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección General de Aduanas, se determinó que los camiones tanqueros llegaban a la planta, pero el producto no era tratado, sino desviado hacia el depósito clandestino intervenido previamente.

Como resultado, las operaciones de ambas empresas fueron paralizadas mediante el levantamiento de actas oficiales. Sus representantes fueron notificados y puestos bajo investigación para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Las intervenciones fueron el resultado de labores de inteligencia conjunta entre el Senpa y el CECCOM, que permitieron planificar y ejecutar las acciones con la participación del Equipo de Reacción Rápida (UIR), la Dirección de Inteligencia del Senpa, técnicos de Fiscalización y de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, así como representantes de la Dirección Jurídica y unidades operativas del CECCOM.