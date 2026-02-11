Emisiones chinas de CO2, estables o a la baja en 2025, según análisis

Las emisiones de 2025 cayeron en casi todos los sectores, incluso en la generación eléctrica gracias a la masiva expansión de las fuentes renovables, según el análisis de CREA. ( FUENTE EXTERNA )

Las emisiones chinas de dióxido de carbono, causante del calentamiento global, se mantuvieron "estables" en 2025 e incluso bajaron levemente, en un contexto de fuerte expansión de las fuentes renovables, reveló un análisis divulgado el jueves.

Investigadores del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) prevén una probable disminución de 0,3% en las emisiones de CO2 en China comparado con 2024, según un estudio publicado en el sitio especializado Carbón Brief.

China es el mayor emisor de gases causantes del cambio climático, y se ha comprometido a alcanzar su tope de emisiones para 2030, aunque expertos creen que podría comenzar su reducción sostenida de forma anticipada.

Las emisiones de 2025 cayeron en casi todos los sectores, incluso en la generación eléctrica gracias a la masiva expansión de las fuentes renovables, según el análisis de CREA.

No obstante, no hay certeza sobre la reducción de 0,3%, que podría estar dentro del margen de error del estudio.

"Debido a que la baja relativa es tan pequeña, aún no podemos decir con certeza que haya caído, por lo tanto decimos 'estable o a la baja baja'", explicó el analista principal de CREA, Lauri Myllyvirta.

Pero el análisis sugiere que es la primera vez que las emisiones permanecen estables o en declive a lo largo de un año entero, en momentos que aumenta la demanda energética.

Más renovables

La tendencia a la reducción en las emisiones comenzó en marzo de 2024, y se debe en parte a la masiva instalación de plantas energéticas renovables.

Las emisiones en la industria también han caído, sobre todo en los materiales de construcción debido al declive en las construcciones, pero también el transporte, con el aumento en los vehículos eléctricos.

Aún así, el progreso es frágil.

Las emisiones de la industria química crecieron fuertemente el año pasado y deberán continuar esa tendencia.

Aunque la industria química es un emisor relativamente pequeño comparado con otras industrias, su impacto es importante debido a la velocidad con la que crecen sus emisiones, según el análisis.

Pero Myllyvirta destacó "que las emisiones ya no están subiendo rápidamente como lo hicieron hasta 2023".

No obstante, "tampoco están cayendo como deberían hacerlo para que China comience a avanzar hacia sus metas de neutralidad de carbono".

Aún hay espacio para que China acelere la reducción de emisiones, con un aumento en las renovables.

Aunque estas fuentes aumentan a un ritmo acelerado, esto no siempre se traduce en generación de energía en parte debido a la congestión de la red.

En tanto, la capacidad de almacenamiento, especialmente con baterías, también aumenta rápidamente y podría ayudar a incrementar la participación de las fuentes renovables en la matriz energética china.

El carbón aún domina la generación eléctrica en China, aunque cayó 2% el año pasado pese al incremento en la demanda de energía, según datos analizados por la AFP.

