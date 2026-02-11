Acuario Nacional libera tres tortugas verdes tras varios años de rehabilitación

Dos de los ejemplares de tortuga verde (Chelonia mydas) avanzan hacia el mar. ( ACUARIO NACIONAL )

El Acuario Nacional realizó este miércoles, en la playa de Güibia del Distrito Nacional, la primera liberación del año de tres ejemplares juveniles de tortuga verde (Chelonia mydas), con los cuales desarrolló un proceso de rehabilitación que tuvo una duración de tres años.

Jasmín León, encargada de la clínica veterinaria del Acuario, explicó que los ejemplares liberados quedaron rezagados durante un proceso de anidación en 2022 y no podían llegar al agua por sí solos.

"Para no dejarlos, retomamos el proceso con estos tres ejemplares y se aplicaron diferentes protocolos de rehabilitación, manejo y atención médica, que fueron muy exitosos. Se les van adicionando alimentos, vitaminas y minerales para fortalecer su sistema inmunitario, ya que están bajo cuidado humano", indicó.

León señaló que, tras pasar por los protocolos para neonatos, pasan a una fase propia de los ejemplares juveniles, que incluye el suministro de alimentos que pueden encontrar en libertad, como pastos y algas marinas, además de pescado fresco.

Agregó que cada ejemplar tuvo un registro en el que se toman sus medidas morfológicas, datos hematológicos, hemogramas y peso. Explicó que se procura liberar a los ejemplares con un buen peso, a fin de que puedan sustentarse en caso de que duren varios días sin comer.

Laplaya de Güibia es uno de los espacios donde anidan las tortugas. (DARE COLLADO) Jasmín León, encargada de la clínica veterinaria del Acuario Nacional. (DARE COLLADO)

Seguimiento tras la liberación

La representante del Acuario sostuvo que, tras la liberación, los ejemplares son marcados con una codificación registrada en la institución. "Ya los pescadores de la zona y de áreas aledañas conocen las plaquitas y, si las ven nadando o durante inmersiones, pueden notificarnos a través de los códigos", explicó.

León recordó a la ciudadanía que, si observan una tortuga en su hábitat natural, no deben tocarla ni sujetarla, para evitar que se sienta amenazada. Sin embargo, si la ven herida o varada en tierra, pueden notificar a las autoridades.

Las tortugas marinas son protagonistas en monumento dedicado a Idelisa Bonelly de Calventi. (DARE COLLADO)

Especies liberadas en 2025

León indicó que, durante 2025, fueron liberados más de 1,000 ejemplares neonatos de tortugas. Además, se rescataron 17 nidos de estas especies, distribuidos entre las playas de Güibia y Manresa, que están bajo la responsabilidad del Acuario y del Ministerio de Medio Ambiente.

En sus memorias correspondientes al año pasado, el Acuario resaltó la liberación de una iguana rinoceronte (Cyclura cornuta), 28 hicoteas sureñas (Trachemys decorata), 25 hicoteas norteñas (Trachemys vicina) y dos pelícanos (Pelecanus occidentalis occidentalis).

Consultada sobre cómo pueden los ciudadanos interesados participar en las labores de conservación que realiza la entidad, León indicó que pueden acercarse al Acuario, que cuenta con un programa de voluntariado.

