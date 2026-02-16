RD gestiona adecuadamente más del 38 % de sus residuos sólidos, según DO Sostenible

Relleno sanitario de Vermont, en la provincia La Altagracia, donde se disponen residuos de la región Este. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana ha logrado avances en el manejo de los residuos sólidos, alcanzando una gestión adecuada de más del 38 % de las 13,000 toneladas de basura que se generan diariamente en el país, según informó el Fideicomiso DO Sostenible.

De acuerdo con una nota de prensa, esto equivale a unas 4,600 toneladas dispuestas correctamente cada día, debido a proyectos como la construcción de estaciones de transferencia, el cierre técnico de vertederos a cielo abierto y la expansión de rellenos sanitarios bajo estándares ambientales.

La región Este

El comunicado detalla que uno de los mayores impactos se registra en la región Este, principal zona turística del país, donde el 80 % de los residuos sólidos producidos, alrededor de 768 toneladas diarias, "son manejados de forma adecuada".

Provincias como La Altagracia y La Romana depositan actualmente sus desechos en los rellenos sanitarios de Vermont y La Otra Banda, beneficiando a más de 733,000 personas y evitando que grandes volúmenes de basura lleguen a vertederos improvisados.

Las autoridades señalaron que este cambio ha contribuido a reducir la contaminación del suelo, el agua y el entorno urbano, especialmente en áreas de alta sensibilidad ambiental.

El director ejecutivo de DO Sostenible, Príamo Ramírez, afirmó que cada tonelada que entra al sistema formal representa menos contaminación, mayor salud para las comunidades y la protección de los principales polos productivos, en particular la industria turística del Este.