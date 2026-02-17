×
Hallan restos de una ballena en la bahía de Neyba

Se cree que el cetáceo podría tener entre 10 y 15 días de muerto y fue arrastrado hacia la orilla

  Paola Wisky
Expandir imagen
Hallan restos de una ballena en la bahía de Neyba
Los restos del ejemplar, ubicados próximo al Aeropuerto María Montez, fueron hallados debido al fuerte olor que desprendían.

Este martes fueron encontrados los restos de una ballena en avanzado estado de descomposición en la bahía de Neyba, provincia Barahona.

La información fue ofrecida por autoridades del Viceministerio de Recursos Costeros Marinos, que señalaron que se trataría de una ballena jorobada.

Agregaron que los restos del ejemplar, ubicados próximo al Aeropuerto María Montez, fueron hallados debido al fuerte olor que desprendían.

  • Las autoridades indicaron que se cree que el cetáceo podría tener entre 10 y 15 días de muerto y que la corriente lo arrastró hacia la orilla.
Añadieron que se notificó al personal del Acuario Nacional, a fin de que se realicen los estudios correspondientes para determinar con precisión el tipo de ballena encontrada.

