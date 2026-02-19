El ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, informó este jueves que las autoridades trabajan en un plan para mitigar el impacto de la proliferación de algas que afecta las aguas de la presa de Hatillo, en la provincia Sánchez Ramírez.

"Estamos trabajando ahora mismo en las labores de mitigación. Ya hay un plan que vamos a anunciar formalmente y lo estamos validando técnicamente", indicó el funcionario, a la vez que sostuvo que en dichas labores participan el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).

Las declaraciones del funcionario surgen tras denuncias difundidas a través de las redes sociales sobre una extraña coloración verdosa en el embalse, situación que ha causado preocupación entre la comunidad científica y la población en general.

Paíno Henríquez sostuvo que los levantamientos realizados por el Ministerio han arrojado que la contaminación que se observa en la presa debido a las algas se debe a una sequía que ha afectado la región y ha reducido el nivel del embalse.

Citó también las prácticas que se desarrollan en la zona, como la piscicultura y la agricultura, que generan "mucha materia orgánica, y eso ha propiciado un ambiente más favorable para el desarrollo de esas algas".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/whatsapp-image-2026-02-19-at-114526-am-3a4bd95d.jpeg El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez. (LUDUIS TAPIA)

El servidor público agregó: "En años anteriores, en otras presas ocurrieron eventos similares, y lo que se ha utilizado es una tecnología para mitigar esa situación con las algas".

Al ser consultado sobre los rumores de un supuesto derrame de aceite en la presa, el ministro reiteró que se trata de algas y no de aceite.

La solicitud de la Academia de Ciencias

Hace pocos días, la Academia de Ciencias de la República Dominicana advirtió sobre el grave deterioro ambiental que afecta a la presa de Hatillo y urgió al Estado a intervenir de manera inmediata, estructural y sostenida para evitar consecuencias mayores.

A través de su Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la institución expresó su profunda preocupación por los procesos cíclicos de contaminación que impactan el embalse, asociados al exceso de nutrientes y a la proliferación masiva de cianobacterias del género Microcystis.

A mediados de diciembre de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente informó que la coloración verde observada en la presa de Hatillo se atribuye a una floración o crecimiento acelerado de algas, según los resultados del levantamiento técnico realizado por sus especialistas junto con el personal del Parque Nacional Aniana Vargas.

El ministro emitió estas declaraciones en el Palacio Nacional, luego de la presentación de un proyecto de la multinacional tecnológica Google, en el que se anunció la construcción de un punto de intercambio de tráfico de internet en la República Dominicana, con una inversión de 500 millones de dólares.