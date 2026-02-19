El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, afirmó este jueves que el Gobierno reconoce la gravedad del deterioro ambiental que afecta a varios ríos del país, entre ellos el río Yaque del Norte, cuya situación, dijo, demanda acciones urgentes de recuperación.

Durante un encuentro en la Gobernación de Santiago, el funcionario explicó que el deterioro de las cuencas hidrográficas no responde a un solo factor, sino a una combinación de vertidos industriales, prácticas agrícolas intensivas, deficiencias históricas en el drenaje pluvial y ausencia de sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales.

"Tenemos que partir de la realidad. No podemos cerrar industrias de golpe, pero sí exigir remediación y cumplimiento de la ley", expresó.

Henríquez señaló que el ministerio conoce los puntos críticos donde se ha perdido el caudal o la calidad de ríos emblemáticos.

El funcionario aseguró que su gestión impulsa una política de remediación ambiental gradual, combinada con fiscalización, digitalización institucional y coordinación con sectores productivos, para enfrentar décadas de crecimiento urbano desordenado y contaminación acumulada.

Citó como ejemplo la creación de gabinetes de trabajo en cuencas priorizadas, donde los propios gremios industriales notifican a sus miembros para que implementen sistemas de tratamiento de aguas.

Crisis ambiental y ordenamiento territorial

El ministro advirtió que el país enfrenta las consecuencias de décadas de urbanización sin planificación, lo que ha impactado ríos, humedales y acuíferos.

Por ello, calificó como prioritaria la futura ley de ordenamiento territorial, al considerarla clave para evitar que industrias o desarrollos se establezcan en zonas ambientalmente sensibles.

Además del Yaque del Norte, mencionó como preocupantes las condiciones de la cuenca del río Isabela y otros afluentes urbanos que requieren intervenciones urgentes.

Transformación institucional

Durante la actividad, Henríquez presentó avances en la modernización del Ministerio, destacando la digitalización de los procesos de permisos ambientales.

Según explicó, más de 24 trámites ya pueden gestionarse en línea, lo que evita miles de desplazamientos y reduce los tiempos de respuesta.

Indicó que en 2025 se aprobaron más de 6,500 autorizaciones ambientales asociadas a proyectos que superan los 22,000 millones de dólares.

El funcionario sostuvo que la meta es completar la digitalización total de la permisología, mejorar la trazabilidad de los expedientes y fortalecer la transparencia institucional.

Retos climáticos y contaminación

Henríquez enmarcó la situación dominicana dentro de tres crisis globales: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

Como ejemplo, mencionó la aparición masiva de sargazo en la costa norte del país, un fenómeno asociado al calentamiento de las aguas y a la proliferación de algas en embalses debido a cargas orgánicas provenientes de la agricultura y la acuicultura.

Sobre este último punto, explicó que estudios técnicos atribuyen el fenómeno a altas concentraciones de materia orgánica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/whatsapp-image-2026-02-19-at-54336-pm-bedfb166.jpeg Autoridades locales y de Medio Ambiente en rueda de prensa. (ANEUDY TAVÁREZ)

Defensa de áreas protegidas

El ministro también informó que el Gobierno impugnó judicialmente decisiones que afectarían zonas protegidas, como el Parque Nacional Jaragua, y reiteró que el sistema nacional de áreas protegidas es irreductible y estratégico para la sostenibilidad hídrica y ecológica del país.

Recordó que la República Dominicana mantiene cerca del 44 % de cobertura boscosa gracias a políticas públicas sostenidas durante décadas, un logro que, según afirmó, debe preservarse como política de Estado.

Exploración minera en la cordillera

En relación con la preocupación pública, así como con las protestas y marchas encabezadas por sacerdotes, comunitarios y organizaciones sociales que rechazan cualquier posible explotación minera en la cordillera Septentrional, Paíno Henríquez sostuvo que al Ministerio no ha llegado ninguna solicitud formal sobre ese tema.

Indicó que conoció la situación a raíz de las manifestaciones que, según explicó, se desarrollan desde diciembre de 2025.