Cuatro detenidos por pesca ilegal en operativos en Los Haitises

Las intervenciones se realizaron en la desembocadura del río Yabón y el muelle de Sabana de la Mar ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro personas fueron detenidas durante una serie de operativos de inspección, vigilancia y control realizados en el Parque Nacional Los Haitises, en el municipio Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, como parte de acciones para enfrentar actividades ilícitas que amenazan este ecosistema perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Las intervenciones fueron ejecutadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca) y la Armada de la República Dominicana.

Durante un primer operativo fueron interceptadas tres embarcaciones tipo cayuco que operaban de manera ilegal en la desembocadura del río Yabón. En esa acción fueron detenidas tres personas y se incautaron 12 trasmallos y dos licuadoras de pesca, equipos prohibidos por la normativa ambiental y pesquera. Además, las autoridades destruyeron dos casuchas improvisadas utilizadas como apoyo logístico para la pesca ilegal.

Las embarcaciones, cada una equipada con motor fuera de borda Yamaha de 15 HP y garrafones de combustible, quedaron retenidas como evidencia.

En otra intervención, realizada en el muelle de Sabana de la Mar, en el sector Playa Acapulco, fue detenido un hombre sorprendido en flagrante delito realizando pesca ilegal con cuatro trasmallos dentro de los límites del área protegida. Asimismo, en el sector La Ensenada, jurisdicción Miches, fueron incautados cuatro trasmallos adicionales empleados en actividades ilícitas.

Durante los patrullajes también fue interceptada e incautada una yola tripulada por un ciudadano que utilizaba chinchorros, un arte de pesca prohibido en áreas protegidas.

Las labores incluyeron recorridos preventivos y de supervisión en puntos estratégicos como la desembocadura del río Yabón, Cueva San Gabriel, Bahía San Lorenzo, Punta Arena, Boca del Río, Boca de Yabón, Cueva de La Arena, El Naranjo, El Higüerito, la caseta El Naranjo (río Caño Hondo) y la caseta El Bambú. En estas inspecciones se verificó la no instalación de artes de pesca prohibidas, la ausencia de extracción de materiales y la inexistencia de ocupaciones ilegales dentro del parque.

Hallan delfín muerto

En el marco de los operativos, miembros del SENPA también hallaron y recuperaron un delfín hocico de botella (Tursiops truncatus) en las proximidades de Cayo de los Pájaros.

El ejemplar fue encontrado sin vida, enredado en un trasmallo y sogas de pesca, con varios días de descomposición. Tras la evaluación técnica se determinó que la causa de muerte fue el enmalle en artes de pesca, por lo que, en coordinación con el Acuario Nacional, se procedió a su sepultura dentro del área protegida.

Las acciones detectadas constituyen violaciones a la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales Núm. 64-00 y a la Ley Sectorial de Áreas Protegidas Núm. 202-04, que prohíben actividades de explotación, pesca ilegal, ocupación o alteración de los recursos naturales dentro de áreas protegidas sin autorización.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección del medio ambiente, la aplicación estricta de la ley y la persecución de toda actividad ilícita que ponga en riesgo los recursos naturales y la seguridad ambiental del país.

