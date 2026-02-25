Informe sobre arrecifes en RD advierte deterioro, pero identifica señales de resiliencia

La apertura del evento, a cargo de la presidenta de la Fundación Propagas, Rosa Margarita Bonetti de Santana. ( MARVIN DEL CID )

El informe La Resiliencia de los Arrecifes de Coral en la República Dominicana 2025 fue presentado este miércoles, en un encuentro que reunió autoridades ambientales, científicos y organizaciones vinculadas a la conservación marina.

El reporte recoge casi una década de monitoreo sistemático de arrecifes, manglares y pastos marinos en distintos puntos del país y ofrece un diagnóstico actualizado sobre la salud de estos ecosistemas estratégicos.

Durante la apertura, la presidenta de la Fundación Propagas, Rosa Margarita Bonetti de Santana , conocida como Doña Pirigua, destacó que la protección de los ecosistemas marinos debe asumirse como una responsabilidad compartida y de largo plazo.

Señaló que la generación de conocimiento científico confiable es clave para orientar decisiones y fortalecer la gestión sostenible del litoral dominicano.

Protectores de las costas

Subrayó además que los arrecifes, manglares y praderas marinas no pueden analizarse de forma aislada, ya que forman un sistema interconectado que protege las costas, sostiene la biodiversidad y contribuye a mitigar los efectos del cambio climático mediante el almacenamiento de carbono azul.

A su juicio, proteger estos ecosistemas no es solo una tarea ambiental, sino una inversión directa en la seguridad costera, la pesca, el turismo y el bienestar futuro del país.

El componente científico del informe fue presentado por Rubén Torres, director de Reef Check República Dominicana, quien explicó que el monitoreo iniciado en 2015 permite observar una secuencia clara de cambios en la salud de los arrecifes.

Según indicó, los datos muestran un deterioro acumulado asociado a huracanes, enfermedades coralinas, eventos de blanqueamiento y presiones locales como sobrepesca y contaminación.

Acciones y desafíos para la gestión costera

Sin embargo, también identificó señales de resiliencia, particularmente en zonas donde aumentan los peces herbívoros y el erizo negro (Diadema antillarum), factores que ayudan a controlar las algas y facilitan la recuperación del coral.

El informe confirma que la cobertura coralina sigue siendo baja en varias localidades, aunque existen indicadores de estabilidad parcial en algunos sitios.

El viceministro de Recursos Costeros y Marinos, José Ramón Reyes, resaltó que estos datos son fundamentales para la gestión ambiental y la planificación costera.

Señaló que el país avanza en integrar ciencia, monitoreo y políticas públicas para fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras, y reiteró la necesidad de una legislación sectorial que consolide la gobernanza de las zonas costeras y marinas.

También enfatizó que la conservación efectiva debe apoyarse en el conocimiento local y en la colaboración entre instituciones científicas, autoridades y comunidades.

Carlos Batista, viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, recordó que arrecifes, manglares y pastos marinos son parte esencial de la seguridad ambiental y económica del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/img4940-89e899a6.jpg El informe La resiliencia de los arrecifes de coral en la República Dominicana 2025 fue presentado este martes en el Hotel Embajador (MARVIN DEL CID)

Destacó que, aunque ocupan menos del uno por ciento del fondo marino, los arrecifes albergan cerca de una cuarta parte de las especies marinas y sostienen actividades clave como la pesca y el turismo.

Advirtió que el cambio climático, la contaminación, la sedimentación y el sargazo están presionando estos ecosistemas, lo que obliga a fortalecer planes de manejo, cogestión y monitoreo en las áreas marinas protegidas.

Desde el Smithsonian Environmental Research Center, investigadores vinculados al programa MarineGEO insistieron en la importancia de evaluar los ecosistemas costeros como un sistema integrado.

Manglares y pastos marinos, señalaron, cumplen funciones esenciales de protección costera, captura de carbono y sostenimiento de pesquerías, por lo que su monitoreo conjunto con los arrecifes permite entender mejor la resiliencia ecológica del litoral dominicano.

El informe concluye que, aunque los arrecifes del país continúan bajo presión, existen señales de recuperación que podrían fortalecerse si se reducen los impactos locales, se mejora la calidad del agua, se controla la pesca de especies herbívoras y se mantiene el monitoreo científico continuo.

Para los investigadores, la evidencia confirma que la resiliencia es posible, pero depende de decisiones oportunas y de la coordinación entre ciencia, políticas públicas y sociedad.