Protestan en Santiago contra exploración minera en la cordillera Septentrional

El sacerdote Ramón "Nino" Ramos se dirige a los manifestantes durante la marcha en Santiago en rechazo a la exploración minera en la cordillera Septentrional ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Representantes de organizaciones religiosas, campesinas, ecológicas y sociales marcharon este miércoles por varias calles de Santiago en rechazó a la concesión otorgada para la exploración minera en la cordillera Septentrional.

Durante el recorrido, realizado en vehículos, los manifestantes corearon consignas y exhibieron pancartas en defensa del medio ambiente y de los recursos naturales de la zona.

El sacerdote católico Ramón -Nino- Ramos, vocero del colectivo, explicó que la protesta busca que el Congreso Nacional declare la cordillera Septentrional como patrimonio natural, libre de exploración minera y de extracción de materiales.

En nombre de los participantes, el religioso advirtió que mantendrán las movilizaciones hasta que las autoridades emitan una certificación por escrito que deje sin efecto la concesión en el área en cuestión.

Cuestionamientos a Medio Ambiente

Durante su intervención, Ramos acusó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de faltar a la verdad al negar que haya recibido solicitudes vinculadas a la exploración minera en la zona.

Sostuvo que esa institución emitió una certificación relacionada con el proceso de concesión. Según explicó, el 6 de septiembre de 2023 el Departamento de Cartografía de la Dirección General de Minería validó la ubicación de los puntos de exploración y, dos días después, el 8 de septiembre, Medio Ambiente certificó que los terrenos solicitados no se encontraban dentro de áreas protegidas, lo que permitió al Ministerio de Energía y Minas continuar con el trámite.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/whatsapp-image-2026-02-25-at-123215-pm-bec38cd1.jpeg Vehículos con consignas y banderas recorren calles de Santiago durante la movilización contra la concesión minera en la cordillera Septentrional (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/whatsapp-image-2026-02-25-at-123218-pm-a113232e.jpeg Conductores exhiben pancartas en sus vehículos en defensa del medio ambiente y los recursos naturales de la zona. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/whatsapp-image-2026-02-25-at-123215-pm-1-d5e0e1aa.jpeg Organizaciones religiosas, campesinas y ecológicas participaron en la caravana realizada este miércoles por distintas vías de Santiago (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

Ramos también cuestionó la celeridad con la que, a su juicio, se emitió la certificación ambiental, en contraste con los procesos prolongados que enfrentan ciudadanos y organizaciones para obtener permisos similares.

Recorrido

La marcha recorrió un tramo de la autopista Duarte y las avenidas Las Carreras y Antonio Guzmán; continuó por la calle Del Sol, pasó frente a la Gobernación Provincial y avanzó por la calle Mella, en honor al patricio Matías Ramón Mella, en el marco de la conmemoración de su natalicio este 25 de febrero.

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) escoltaron la manifestación durante todo el trayecto.