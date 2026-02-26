El Gobierno actualiza el Gabinete de Lucha contra el Sargazo y designa director ejecutivo

El decreto 122-26 fortalece la estructura y amplía la coordinación interinstitucional frente al impacto del sargazo ( DANIA ACEVEDO )

El Poder Ejecutivo emitió este jueves un decreto que actualiza la estructura del Gabinete de Lucha contra el Sargazo y designa al vicealmirante retirado Ramón Gustavo Betances Hernández como director ejecutivo de esa instancia.

Un comunicado de la Dirección de Prensa del Presidente detalla que el Decreto núm. 122-26 modifica el artículo 3 del Decreto núm. 379-23, del 21 de agosto de 2023, "con el propósito de fortalecer la estructura del Gabinete de Lucha contra el Sargazo, a fin de hacer más efectivo su funcionamiento".

El vicealmirante Betances Hernández fungió como viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros y como comandante general de la Armada de República Dominicana. En la actualidad, es asesor especial del presidente de la República.

"La disposición establece una nueva integración del Gabinete, ampliando su composición para robustecer la coordinación interinstitucional frente a los efectos que genera el sargazo en las playas y costas del país", detalla el comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/gustavo-55ae3f89.png (FUENTE EXTERNA)

Integrantes

La nota recuerda que el Gabinete de Lucha contra el Sargazo está presidido por el ministro de Turismo y coordinado por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

También lo integran los ministros de Relaciones Exteriores, Agricultura, Hacienda y Economía; el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio; el director de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (Anamar).

De igual forma, el comandante general de la Armada de República Dominicana; un representante del Ministerio de la Presidencia, y un representante de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), en representación del sector privado.