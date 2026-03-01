Indomet pronostica lluvias y tronadas en varias provincias este domingo

Clima en RD: Este domingo, la vaguada clima República Dominicana traerá lluvias y temperaturas calurosas ( ARCHIVO. )

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo el país continuará bajo la incidencia de una vaguada combinada con el viento cálido y húmedo del sureste, condiciones que favorecerán la ocurrencia de lluvias, tronadas y ráfagas de viento en distintas provincias.

De acuerdo con el Indomet, desde las primeras horas de la mañana se registrarán incrementos nubosos acompañados de lluvias dispersas a moderadas en ocasiones, principalmente en localidades cercanas a la costa sur, entre ellas La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Peravia y San Cristóbal.

La entidad precisó que en horas de la tarde y hasta las primeras horas de la noche las precipitaciones se intensificarán en forma de aguaceros, que podrían ser fuertes en puntos aislados, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas condiciones afectarán provincias como Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Pedernales e Independencia.

Temperaturas y condiciones climáticas

En cuanto a las temperaturas, el organismo indicó que continuarán calurosas durante el día debido al predominio del viento del sureste. Las mínimas estarán entre 21 °C y 23 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 30 °C y 32 °C.

No obstante, en horas nocturnas y durante la madrugada el ambiente será más fresco, especialmente en zonas montañosas y valles del interior.

Recomendaciones marítimas

El Indomet mantiene las recomendaciones para los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa caribeña, a quienes exhorta navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro debido a vientos y oleaje anormal.

Asimismo, en la costa atlántica, específicamente desde Cabo Engaño hasta Cabo Cabrón, recomendó precaución por condiciones de oleaje anormal, mientras que en el resto del litoral atlántico las condiciones se mantienen dentro de parámetros normales