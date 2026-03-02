Capturan en Cabarete a cocodrilo que escapó de una hacienda en Sabaneta de Yásica

El escape del cocodrilo se produjo el 25 de febrero tras la crecida de los cuerpos de agua en Islabón. ( FUENTE EXTERNA )

Fue capturado la tarde de este lunes el cocodrilo que se había escapado el pasado 25 de febrero en la comunidad de Islabón, distrito municipal Sabaneta de Yásica, provincia Puerto Plata.

El ejemplar fue localizado y atrapado alrededor de las 5:00 de la tarde de hoy en Playa Laguna, en Cabarete, una zona costera cercana a un complejo turístico, donde equipos de rescate lograron asegurar al animal utilizando redes especiales.

Situación del cocodrilo tras la captura

En el operativo participaron miembros de la Armada Dominicana, personal de Zoológico Nacional y del departamento de protección animal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Será evaluado

Tras su captura, las autoridades informaron que el protocolo inmediato consiste en trasladarlo a un espacio seguro donde será evaluado por un veterinario, secado, hidratado y alimentado, debido al tiempo que permaneció en aguas abiertas.

El escape del animal se produjo luego de la crecida de un río en Islabón, situación que habría facilitado su desplazamiento hacia el océano Atlántico.

Las labores de captura se dificultaron debido a la presencia de arrecifes y zonas de difícil acceso que impedían la entrada de embarcaciones, lo que obligó a los equipos a emplear maniobras cuidadosas para evitar riesgos tanto para el personal actuante como para el propio animal.

El ejemplar habitaba en el parque Rugama Ecological Park. ubicado en Sabaneta de Yásica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si sancionarán a los propietarios del cocodrilo.

Durante los días que el cocodrilo permaneció desaparecido, la población de la costa Norte se mantuvo en vilo.