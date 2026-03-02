Expedición científica registra 644 avistamientos de ballenas en el Banco de Navidad

La expedición tuvo como objetivo evaluar la distribución espacial y estimar la densidad poblacional de las ballenas jorobadas. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó este lunes que realizó en febrero la expedición científica "Navidad 2026" en el Banco de Navidad, con el propósito de evaluar la distribución espacial y estimar la densidad poblacional de las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) en la fase temprana de su temporada reproductiva.

La investigación se desarrolló durante tres días consecutivos, desde el amanecer hasta el atardecer, abarcando aproximadamente 500 kilómetros de recorrido. Como resultado, se registraron 644 avistamientos y se estimaron 891 individuos, excluyendo los observados fuera del banco.

En un comunicado, el Ministerio señala que las cifras fueron calificadas como extraordinarias para el inicio de la temporada, alcanzando un pico de más de 500 ballenas en un solo día a inicios de febrero.

La embarcación utilizada fue el yate recreativo SOLACE, que, pese a su condición, ofreció una plataforma adecuada para la observación gracias a su altura y estabilidad, permitiendo un monitoreo visual de alta calidad sin interferir con los protocolos estandarizados de recolección de datos.

Durante la travesía se aplicaron transectos sistemáticos y equidistantes a velocidad constante. Dos observadores rotativos se ubicaron en la proa, con cambios cada dos horas, mientras se registraban vocalizaciones de mamíferos marinos. Para cada observación se documentaron distancia por retícula y ángulo, posición geográfica, tamaño del grupo, comportamiento y condiciones ambientales y del mar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-03-02-at-85803-am-2-199e77ba.jpeg (FUENTE EXTERNA)

El componente acústico fue clave en la expedición. A bordo se instaló un hidrófono de 100 metros con capacidad de detección de largo alcance, que permitió grabar vocalizaciones durante todo el recorrido.

El bajo ruido submarino de la embarcación facilitó la recopilación de datos de Monitorización Acústica Pasiva (PAM), que serán analizados posteriormente para determinar la distribución espacial de los machos cantores en el banco.

Participación institucional y apoyo logístico en la investigación

Además de las ballenas jorobadas, en el área se identificaron delfines nariz de botella (Tursiops truncatus) y delfines manchados del Atlántico (Stenella frontalis), así como algunas especies de aves.

El componente científico fue liderado por la Caribbean Cetacean Society (CCS), cuyo director, Bernus Jeffrey, aseguró la rigurosidad en la recolección y análisis de los datos, en coordinación con las prioridades nacionales y metodologías regionales estandarizadas.

La expedición estuvo integrada principalmente por un equipo de mujeres científicas, incluyendo funcionarias del Ministerio y representantes de organizaciones como Fundación Punta Cana, Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar) y la propia CCS. El respaldo logístico y financiero provino de Blue Nature Alliance, Blue Marine Foundation, Fondo MARENA, Yacht for Science y EYOS Expeditions.

Este esfuerzo forma parte de un marco regional más amplio que contempla nuevas expediciones en el Banco de Navidad, Banco de la Plata y la Bahía de Samaná entre febrero y abril, con el fin de evaluar variaciones temporales en la densidad poblacional y cambios en la composición de los grupos a lo largo de la temporada.

Leer más Arranca la temporada de ballenas 2026: visita Samaná