Fundación Sur Futuro capacita brigadas en control de incendios forestales en la Cordillera Central

Melba Segura de Grullón, presidenta de la Fundación Sur Futuro. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Sur Futuro realizó un taller sobre mejores prácticas de control de incendios forestales y manejo de la seguridad, dirigido a ocho brigadas voluntarias adscritas al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto "Fortaleciendo gobernanza y conectividad ecológica en la Cordillera Central, República Dominicana", iniciativa que se ejecuta desde 2025 con el objetivo de contribuir a la conservación de la biodiversidad y mejorar la conectividad ecológica entre el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier y el Parque Nacional José del Carmen Ramírez.

Mediante una nota de prensa, la Fundación Sur Futuro informó que durante la actividad se entregaron herramientas especializadas y equipos de protección personal para fortalecer la capacidad operativa de las brigadas comunitarias.

Entre los insumos distribuidos figuran herramientas McLeod, hachas, zapapicos, rastrillos forestales, bate fuegos, bombas de mochila rígida, sopladores, así como gafas de seguridad, mascarillas, guantes y cascos.

De acuerdo con la capacitación, incluyó aspectos relacionados con técnicas de control de incendios, manejo seguro del fuego y protocolos de protección para reducir riesgos durante las intervenciones en zonas forestales.

Apoyo al proyecto

El proyecto cuenta con el apoyo del Critical Ecosystem Partnership Fund y contempla, además del fortalecimiento de brigadas, acciones orientadas a promover medios de vida sostenibles y el fortalecimiento de la gobernanza en comunidades vinculadas a la gestión de recursos naturales.

En el componente de manejo del fuego, la iniciativa ha desarrollado procesos de sensibilización en ocho comunidades de la Cuenca Alta del Yaque del Sur.

El trabajo de Sur Futuro en esta área se remonta a 2011, cuando inició el proyecto de Manejo Sostenible de las Cuencas Altas de Sabana Yegua. De acuerdo con reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales citados por la organización, el acompañamiento continuo a las brigadas ha contribuido a reducir la incidencia de incendios forestales en la zona.