Apresan a hombre señalado por la comercialización ilegal de búhos

Dos ejemplares de búho que eran comercializados de forma ilegal. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó este martes el apresamiento de un hombre señalado por la comercialización de búhos de forma ilegal.

A través de sus redes sociales, la institución indicó que el hombre, quien no fue identificado, fue detenido durante un operativo realizado a través de la Dirección de Biodiversidad y en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa).

Se desconoce la zona en la que se realizó la intervención.

"Este caso se originó a partir de una denuncia recibida en redes sociales, donde circulaban varios videos que evidenciaban la situación. Tras verificar la información, activamos los protocolos correspondientes", reza un mensaje colocado por la entidad.

CITES

Las autoridades han señalado en otros casos de incautaciones que como parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) tiene que velar por que el comercio de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia.

