Medio Ambiente retornará cocodrilo capturado en Puerto Plata a parque temático

Autoridades confirman que cocodrilo no será liberado en el Lago Enriquillo. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó este martes que el cocodrilo americano (Crocodylus acutus) capturado tras escapar de un centro turístico en Puerto Plata será retornado al parque temático donde se encontraba previamente, al considerar que esa es la opción más adecuada para garantizar su bienestar y la protección del entorno natural.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que, según las evaluaciones técnicas realizadas, las lluvias registradas en la región norte provocaron un aumento inusual del nivel del agua dentro del área de confinamiento del animal, superando de forma excepcional los parámetros para los cuales está diseñado el sistema de contención.

Esta condición permitió que el ejemplar sobrepasara los límites físicos del recinto y saliera temporalmente del área de resguardo.

Las autoridades precisaron que las instalaciones del Rugama Ecological Park contaban con medidas de seguridad acordes con los estándares establecidos para el manejo de fauna silvestre, y que el hecho respondió a un evento meteorológico extraordinario, "sin que se registraran fallas estructurales en el sistema de seguridad".

Tras el reporte, la institución activó de inmediato un equipo técnico especializado que logró la localización y captura del animal, priorizando en todo momento la seguridad de la población y el bienestar del ejemplar.

Aunque el animal fue capturado de manera segura, las autoridades informaron que, por criterios técnicos y de manejo responsable de la fauna, este será retornado al lugar donde se encontraba previamente, un parque temático autorizado, bajo estrictas medidas de seguridad.

No puede estar en el Lago Enriquillo

Se aclaró que el reptil no puede ser liberado en el Lago Enriquillo, ya que hacerlo implicaría una alteración del equilibrio de las poblaciones que habitan de forma natural en ese ecosistema.

Asimismo, se explicó que el animal está debidamente registrado y que su permanencia en el parque temático es la opción más adecuada para garantizar tanto su bienestar como la protección del entorno natural.

