Inauguran exposición "Cascada de Orquídeas" en el Jardín Botánico Nacional

La Sociedad Dominicana de Orquideología (SDO) dejó formalmente inaugurada la exposición "Cascada de Orquídeas", una muestra dedicada a resaltar la belleza, elegancia y diversidad de estas plantas, con una innovadora propuesta al aire libre que busca acercar al público a la naturaleza.

La exposición se desarrolla del 5 al 8 de marzo, en horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso, donde los espacios del parque han sido transformados en un escenario floral que combina exhibición, educación y entretenimiento para toda la familia.

El acto inaugural incluyó el tradicional corte de cinta, encabezado por la presidenta de la SDO, Milda Sánchez, junto al director general del jardín botánico, Pedro Suárez, y miembros de la directiva de la entidad, dejando oficialmente abierta una de las exposiciones más esperadas por la ciudadanía.

Con 53 ediciones como exposición y 43 versiones de su concurso nacional, la actividad se consolida como uno de los encuentros más importantes para coleccionistas y aficionados de las orquídeas en el país.

Premios y actividades complementarias en la muestra

Durante el evento también fueron premiadas las plantas más destacadas en las categorías de Mejor Flor, Mérito al Cultivo, Mejor Arreglo Floral, Mejor Exhibición, Mejor Montaje de Comerciantes y Mejor Montaje de Aficionados.

El jurado estuvo integrado por expertos nacionales e internacionales, incluyendo por quinta ocasión jueces extranjeros miembros de la American Orchid Society, lo que aporta mayor rigor y prestigio a la competencia.

Como novedad, esta edición incorpora el arte a la experiencia botánica con la participación de la Escuela de Guillo Pérez. Bajo la dirección de la profesora Gabriela Pérez, se impartirán sesiones de pintura de orquídeas dirigidas a personas mayores de 16 años. Los talleres se realizarán durante los cuatro días de la exposición, en dos horarios: 10:00 de la mañana y 3:30 de la tarde.

La ceremonia de apertura fue moderada por la periodista Altagracia Salazar, mientras que la bendición estuvo a cargo del diácono Victoriano de la Cruz. Al acto también asistieron representantes de distintos sectores e invitados especiales.

Más allá de su atractivo visual, la exposición constituye un llamado a la conciencia sobre la conservación y el cuidado de las orquídeas, muchas de ellas nativas y endémicas, reafirmando el compromiso conjunto de la SDO y el Jardín Botánico con la protección de la biodiversidad.

Para los visitantes, el costo de entrada es de RD$250 por persona. Los adultos mayores pagarán RD$100, los niños RD$50, mientras que las escuelas y colegios pagarán RD$60 y RD$80 por estudiante, respectivamente.

Además, estarán disponibles los parqueos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, desde donde saldrá un servicio de transporte gratuito cada hora hacia el Jardín Botánico y viceversa.