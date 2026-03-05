×
Zoológico Nacional
Una nueva cebra de Grant se suma al Zoológico Nacional

El Zoodom invitó al público a sugerir nombres para la pequeña

  • Paola Wisky - Twitter
Una nueva cebra de Grant se suma al Zoológico Nacional
El Zoológico informó que la cría está en buen estado de salud y pidió ayuda para elegir su nombre. (FUENTE EXTERNA)

El Zoológico Nacional anunció este jueves el nacimiento de un ejemplar de cebra de Grant (Equus quagga boehmi), que se integra a la colección del parque.

A través de sus redes sociales, como de costumbre, el Zoodom pidió a la comunidad proponer nombres para la cría, que se encuentra "súper saludable", al igual que su madre.

"¡La familia crece y esta vez con mucha velocidad! Tenemos una nueva integrante en el parque: una hermosa cebra de Grant", detalla el mensaje, acompañado de un video que muestra al ejemplar correr junto a su madre.

"Como ya es tradición en el #ZOODOM, necesitamos que los tíos y tías más creativos propongan nombres hermosos, originales y que le queden perfectos a nuestra pequeña rayadita". 

Dato curioso

A diferencia de los adultos, las cebras bebés nacen con rayas de color marrón rojizo en lugar de negro.

Esto les ayuda a camuflarse mejor entre las hierbas altas y secas para protegerse de los depredadores mientras crecen. 

Nacimientos

En sus memorias correspondientes a 2025, el Zoodom indicó que durante ese año se registraron 140 nacimientos, procesados bajo protocolos de cuarentena y evaluación clínica.

  • El documento agrega que, de los 955 individuos registrados en el inventario nacional al 15 de diciembre pasado, 336 son aves, 300 mamíferos, 280 reptiles y 39 anfibios.

Detalla, además, que se incorporaron 111 ejemplares procedentes de incautaciones, donaciones, intercambios y compras.

Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.