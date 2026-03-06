Medio Ambiente incorpora inteligencia artificial para agilizar permisos ambientales

El ministro Paíno Henríquez durante almuerzo empresarial de marzo de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi). ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó sobre los avances en la incorporación de herramientas tecnológicas para modernizar los procesos de permisología ambiental, entre ellas una solución basada en inteligencia artificial y robótica integrada a la plataforma de tramitación de autorizaciones.

La información fue presentada por el ministro Paíno Henríquez durante el almuerzo empresarial de marzo de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), titulado "Avances hacia permisología eficiente en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN): mesa de consulta y atención de casos de proyectos en vivo".

Durante el encuentro se explicó que la herramienta basada en inteligencia artificial y robótica ha sido incorporada al sistema de procesamiento de los Certificados de Registro de Impacto Mínimo (CRIM). Según se indicó, esta tecnología ha permitido reducir significativamente el tiempo de procesamiento de los permisos de categoría D durante sus primeros 10 meses de operación.

El Ministerio señaló que esta reducción en los tiempos resulta especialmente favorable para proyectos de menor impacto ambiental, lo que beneficia en gran medida al sector construcción.

Asimismo, se anunció el lanzamiento de CRIM Express, un módulo que automatiza la etapa de precategorización de los CRIM requeridos por cada proyecto. De acuerdo con la institución, esta herramienta mejora la experiencia del usuario, fortalece la eficiencia del sistema y reduce aún más los tiempos en esta fase inicial del proceso.

Estos avances forman parte de la estrategia de modernización institucional que desarrolla el Ministerio, la cual incorpora herramientas tecnológicas para optimizar la gestión de los procesos vinculados a las autorizaciones ambientales y disminuir los tiempos de respuesta en la tramitación de permisos.

Como parte del proceso de transformación hacia un "Ministerio Inteligente", también se presentó el compendio de 73 Términos de Referencia Estandarizados para Autorizaciones Ambientales (TDR), que establecen criterios técnicos uniformes, incorporan el enfoque de cambio climático, gestión de riesgos y sostenibilidad, fortalecen la participación ciudadana y alinean los procedimientos con estándares internacionales.

Esta medida agiliza la fase inicial de evaluación para proyectos de categorías A y B.

Mesas de consulta

Durante la actividad también se dispuso una mesa de consulta y atención de casos en vivo para asociados de ACOPROVI, en la que personal técnico del Ministerio ofreció orientación sobre los procesos de permisología ambiental, dio seguimiento a inquietudes relacionadas con proyectos en desarrollo y brindó guía sobre el uso de la plataforma del Sistema de Información Geográfica Ambiental (SIGEO RD).

Esta plataforma pone a disposición de ciudadanos e inversionistas 19 capas de información territorial, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la planificación basada en evidencia.

El encuentro reunió a representantes del sector construcción, miembros de la junta directiva de ACOPROVI, aliados estratégicos y autoridades del Ministerio, y sirvió además como espacio de diálogo para intercambiar inquietudes y promover consultas directas orientadas a identificar oportunidades de mejora en los procesos de evaluación y tramitación de permisos ambientales.

Según explicó el ministro Paíno Henríquez, la gestión del Ministerio se basa en el diálogo, la apertura y el fortalecimiento institucional para proteger los recursos naturales y garantizar un desarrollo sostenible en el país.

Todas estas acciones, indicó la institución, forman parte del proceso de transformación hacia un Ministerio más eficiente y orientado al uso de soluciones digitales que permitan optimizar la experiencia de los usuarios, fortalecer la transparencia de los procesos y mejorar la interacción con los distintos sectores productivos.