Greenpeace advierte sobre el grave riesgo ecológico del bloqueo petroleros en el Golfo Pérsico

Los petroleros bloqueados en el Golfo Pérsico por la guerra en Oriente Medio, con un carga total estimada de 14 millones de toneladas de crudo, representan un grave riesgo ecológico, advirtió el viernes Greenpeace.

"Más de 68 petroleros cargados se ven afectados por el bloqueo" del estrecho de Ormuz, vía marítima crucial cortada de facto por los Guardianes de la Revolución iraníes desde el inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, señaló la organización ecologista en un estudio publicado por su división alemana.

"Las hostilidades y la interferencia de las señales de navegación incrementan el riesgo de accidentes", alertó, y agregó que desde el inicio "del conflicto varios buques han sido atacados".

Impacto ambiental y riesgos ecológicos en el Golfo Pérsico

Apoyada en los movimientos de los barcos e imágenes de satélite, Greenpeace estimó que los 14 millones de toneladas de crudo equivalen "al consumo anual" de Grecia.

Asimismo, alertó que las aguas del estrecho de Ormuz y del Golfo "albergan ecosistemas frágiles como arrecifes de coral, manglares y praderas marinas, que proporcionan hábitats esenciales para numerosas especies".

"En caso de accidente, las poblaciones locales pagarán el precio de una agresión que viola el derecho internacional y sirve a los intereses de las energías fósiles", denunció una portavoz de la organización, Nina Noelle, citada en el estudio.

Según la vocera, un derrame de petróleo "destruiría ecosistemas únicos y sus medios de subsistencia durante décadas".

Disminución del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz

En ese sentido, reclamó "el cese inmediato del uso de la fuerza militar, el retorno al derecho internacional y soluciones diplomáticas".

Sólo nueve buques comerciales (petroleros, cargueros o buques cisterna), algunos de los cuales en ocasiones ocultan su posición, han sido detectados cruzando el estrecho de Ormuz desde el lunes, tras los primeros ataques dirigidos contra barcos, según datos del sitio MarineTraffic analizados el viernes por la AFP.

De su lado, la firma de análisis Kpler estimó el miércoles que el tráfico de petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz se había desplomado 90% en una semana.