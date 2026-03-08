Siembran más de 20 mil plantas ornamentales en autopistas del país

El operativo marca el inicio de un amplio programa conjunto que contempla la colocación de unas 137 mil plantas ornamentales en diferentes corredores viales del país. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 20 mil plantas ornamentales de distintas especies fueron sembradas en varias autopistas del país, como parte de un proyecto destinado a mejorar el paisaje y contribuir con el medio ambiente. La jornada forma parte de la primera etapa, la cual contempla la siembra de 48 mil arbustos.

Las labores fueron ejecutadas por la La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac) y RD-Vial en la Autovía del Coral, así como en la Autopista las Américas y la Autopista Seis de Noviembre.

Las especies son resistentes al sol y están adaptadas a las condiciones climáticas de la zona Este.

El operativo marca el inicio de un amplio programa conjunto que contempla la colocación de unas 137 mil plantas ornamentales en diferentes corredores viales del país, incluyendo el trayecto desde el Boulevard Turístico del Este hasta el sector de Cabeza de Toro, se informó en una nota de prensa.

Especies sembradas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/whatsapp-image-2026-03-06-at-34055-pm-b9c7960c.jpeg Las plantas sembradas son resistentes al sol. (FUENTE EXTERN)

Entre las especies trasplantadas figuran lirios, iris albica, zapaticos, ave del paraíso, pajón, rosa del Perú, guáyiga y cayenas o sangre de Cristo. Fueron seleccionadas por su resistencia a las altas temperaturas y su valor ornamental.

Durante la jornada las entidades también colocaron cinco mil metros cúbicos de tierra negra y unos 27 mil metros cuadrados de grama bermuda, con el objetivo de fortalecer las áreas intervenidas y facilitar el crecimiento de las plantas.

Los trabajos en la Autopista las Américas abarcaron desde el peaje hasta el distribuidor de Boca Chica, mientras que en la Seis de Noviembre se extendieron desde el kilómetro cinco, a la salida de San Cristóbal, hasta la entrada de la circunvalación de Baní.

El operativo fue supervisado por el director general de Digecac, Rodolfo Valera Grullón, junto a representantes de RD-Vial, quienes destacaron que la primera fase del proyecto contempla la siembra de más de 48 mil plantas ornamentales.

Las autoridades señalaron que la iniciativa busca aportar colorido a las vías, mejorar la imagen de los corredores turísticos y contribuir con la protección del medio ambiente.