El Ejecutivo crea comisión para impulsar Observatorio de Políticas Ambientales

El presidente Luis Abinader emitió el decreto 105-26, mediante el cual se crea la comisión encargada de estructurar el Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas, una instancia concebida como un espacio multisectorial de análisis, monitoreo y seguimiento de la gestión ambiental en la República Dominicana.

La iniciativa había sido planteada públicamente desde hace más de dos años dentro de la agenda ambiental del Gobierno, particularmente vinculada al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), la transparencia en la gestión ambiental y la generación de información científica independiente para la toma de decisiones.

El decreto establece que el observatorio tendrá carácter consultivo y multisectorial, con énfasis en la conservación, la protección y el uso sostenible de los recursos naturales, así como en el acceso público a la información ambiental.

Función de veeduría sobre la gestión ambiental

Uno de los aspectos centrales del observatorio será su rol como veedor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de otras entidades estatales vinculadas a la gestión ambiental.

La finalidad es fortalecer la transparencia, el monitoreo independiente y la participación social en políticas públicas relacionadas con la biodiversidad, las áreas protegidas y los recursos naturales.

El decreto también subraya la importancia de promover información ambiental accesible y objetiva, así como la articulación entre el Estado, la academia, las organizaciones sociales y los sectores científicos para mejorar la gobernanza ambiental.

El documento oficial establece que la información generada por el observatorio deberá tener vocación de acceso público, promoviendo la transparencia, la educación ambiental y la participación ciudadana. Para su puesta en marcha se prevé un aporte inicial canalizado a través del Ministerio de Medio Ambiente, una vez completados los procesos organizativos correspondientes.

Organizaciones que integrarán la comisión

La comisión encargada de estructurar el observatorio estará conformada por entidades académicas, organizaciones ambientales y representantes del Estado.

Entre las instituciones mencionadas figuran:

La Academia de Ciencias de la República Dominicana

Grupo Jaragua

Fundación Acción Verde

Fundación Moscoso Puello

Guakía Ambiente

La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo,

La Sociedad Ecológica del Cibao,

La Federación de Campesinos Hacia el Progreso

La Fundación Dominicana de Derecho, Defensa y Educación Ambiental.

También participará un representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como representantes de universidades que operan en el país y que manifiesten interés en integrarse al proceso.

Según el decreto, esta comisión tendrá la responsabilidad de elaborar la propuesta institucional del observatorio, definir su modelo organizativo, su plan de acción, su sostenibilidad financiera y su reglamento operativo en un plazo inicial de 45 días.

Reacción desde la Coalición Ambiental

Nelson Bautista, miembro de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, valoró la creación del observatorio como un paso que puede fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar la producción de información técnica para la toma de decisiones.

Señaló que la intención no es sustituir el rol rector del Ministerio de Medio Ambiente, sino generar colaboración entre el Estado, la academia y la sociedad civil, promoviendo análisis técnico, transparencia y diálogo sobre la gestión del patrimonio natural.

En ese sentido, enfatizó que el Observatorio "no pretende, en absoluto, sustituir ni competir con el Ministerio de Medio Ambiente, cuya rectoría está claramente establecida por ley, sino generar sinergias que permitan sumar capacidades técnicas, producir información confiable y abrir espacios de diálogo responsable sobre nuestro patrimonio natural".

También recordó que el proceso ha sido prolongado y consensuado, indicando que "esta iniciativa fue acordada hace más de dos años con el presidente Luis Abinader y ha requerido meses de discusión y ajustes", y subrayó que el reto ahora será consolidar el observatorio como una herramienta útil para la conservación y gestión de las áreas protegidas del país.

