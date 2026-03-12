El manatí Jean Pedro, rescatado cuando era apenas una cría en las costas de San Pedro de Macorís en junio del 2023, fue liberado el pasado miércoles, en aguas de Bayahíbe, luego de completar un proceso de rescate, rehabilitación y adaptación que se extendió por más de dos años.

El animal fue encontrado atrapado entre rocas por el pescador Jean Carlos Villanueva, quien alertó a las autoridades al notar que la cría se encontraba sola.

Tras intentar durante más de 48 horas localizar a su madre mediante recorridos por aire y mar, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, el Acuario Nacional y la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar) activaron el protocolo de rescate y trasladaron la cría al Centro de Rescate de Especies Acuáticas del Acuario Nacional de Santo Domingo, donde permaneció bajo cuidado especializado.

Durante casi dos años, Jean Pedro fue atendido por el equipo veterinario del Acuario Nacional, que trabajó en su recuperación y preparación para regresar al mar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/djifly202603111100026421773251742995photo-copy-4b0e1d49.jpg Técnicos de Fundemar al momento de abrir la malla. (MARVIN DEL CID)

"Esta es una de las tareas más importantes que tiene el Acuario: cuidar, proteger y conservar las diferentes especies que habitan nuestras costas", expresó Jimmy García Saviñón, director general del Acuario Nacional.

El funcionario explicó que este esfuerzo cobra especial relevancia en el caso del manatí antillano. "Con más razón, al ser una especie protegida, cuyo inventario en nuestras costas no supera los 120 ejemplares. Hoy, al liberar a Jean Pedro, el Acuario Nacional cumple una vez más con uno de sus objetivos", agregó.

Traslado y adaptación al mar

El 11 de diciembre del 2025, Jean Pedro fue trasladado desde el Acuario Nacional hasta Bayahíbe en un operativo coordinado por el Acuario, Fundemar y el Ministerio de Medio Ambiente.

A su llegada fue introducido en un encierro marino ubicado en una pequeña bahía cedida temporalmente por Central Romana, donde permaneció durante su fase final de adaptación al ambiente natural bajo el cuidado de Fundemar.

La operación contó con el apoyo de Planeta Azul, que financió parte de la logística del proceso, y de la Embajada de Alemania en República Dominicana, que aportó fondos para la compra del transmisor satelital y el equipo de radiofrecuencia utilizados para el monitoreo del animal, similares a los empleados anteriormente con los manatíes Juana, Pepe y Lupita.

El dispositivo instalado en la base de la cola permitirá seguir sus movimientos y comportamiento durante aproximadamente un año. Si su adaptación continúa según lo esperado, el equipo será retirado posteriormente.

Apertura de la malla

La apertura parcial de la malla del encierro se realizó alrededor de las 10:30 de la mañana, en presencia de técnicos y representantes del Acuario Nacional, Fundemar y el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por su titular, el ministro Paíno Henríquez, quien participó tanto en el homenaje realizado en Guaraguao como en el acto de liberación.

También estuvieron presentes representantes de Central Romana y Planeta Azul.

Leo Matos, vicepresidente ejecutivo de Central, explicó que la empresa puso a disposición de Fundemar el área que reunía las condiciones adecuadas para el proceso de adaptación del manatí.

"Lo que hicimos fue proveer las playas que teníamos disponibles, que se adaptaban muy bien a las necesidades de este tipo de animales, y proveerles todo lo que necesitaban para ese hogar que les dimos", señaló.

Al momento de abrirse la malla, Jean Pedro permaneció dentro de la bahía durante varias horas y más tarde salió a explorar brevemente algunos metros fuera del encierro, para luego regresar nuevamente al interior del área.

La malla fue abierta parcialmente como medida de seguridad para poder cerrarla nuevamente en caso de que sea necesario durante los primeros días del proceso.

Homenaje a Juana y Pepe

En la jornada se realizó un homenaje a los manatíes Juana y Pepe, dos ejemplares rescatados siendo crías en años anteriores y que formaron parte de los primeros esfuerzos de rehabilitación y liberación de la especie en el país. Murieron en 2022 y 2023, respectivamente, por distintas causas.

Durante la ceremonia fueron inhumados los restos óseos de Juana, trasladados desde el Acuario Nacional, donde habían permanecido desde su fallecimiento.

En el lugar se colocó una placa conmemorativa y se presentó una ofrenda floral por técnicos, autoridades y colaboradores que han formado parte de los esfuerzos de rescate y liberación de estos manatíes, de los cuales sobrevive Lupita. Para Rita Sellares, directora ejecutiva de Fundemar, era importante que los restos del animal regresaran al lugar de donde fueron rescatados.

"Para mí era muy importante traer a Juana de regreso a Guaraguao, porque al final es donde pertenece. También para darle un entierro decente por todo lo que ha representado", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/mimarena-3881b91f.png Rita Sellares, directora de Fundemar, lee un emotivo mensaje para recordar a Juana y Pepe. A su derecha el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez y a su izquierda Rachel Plekaniec y Juan Pichardo. (MARVIN DEL CID) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/placa-49d52e97.png Los restos de Juanita fueron depositados en una caja de madera y se colocó una placa conmemorativa. (MARVIN DEL CID) ‹ >

Sellares señaló que el legado de los manatíes rehabilitados en el país ha cambiado la percepción pública sobre la especie. La bióloga recordó que las experiencias con Juana, Pepe y Lupita permitieron mejorar los protocolos que hoy se aplican en la liberación de Jean Pedro.

"Con Pepe, Juana y Lupita fue un reto porque eran tres animales y era la primera vez. Teníamos muchos miedos", explicó.

Ahora, agregó, comienza una nueva etapa. "Hoy es el día en que le abrimos la malla y empiezan las incertidumbres: si se va a quedar, si se va a ir para San Pedro, si va a interactuar con otros manatíes. Ahora depende de él y nosotros tenemos que respetar sus decisiones para que se adapte a su vida silvestre".

La liberación de Jean Pedro marca un nuevo paso en los esfuerzos de conservación del manatí del gran Caribe (Trichechus manatus manatus) en República Dominicana, una especie considerada en peligro cuya población en el país sigue siendo reducida.

Leer más Primer rescate de bebé manatí en Costa Rica: un esfuerzo único por su vida