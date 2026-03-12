Jornada nacional limpiará playas y promoverá conciencia ambiental durante 30 días

Tour de Impacto 2026 busca retirar 10,000 kilos de residuos en playas del país. ( FUENTE EXTERNA )

Organizadores del Tour de Impacto – República Dominicana 2026 informaron este jueves que iniciará el próximo 14 de marzo un recorrido nacional de 30 días con jornadas de limpieza de playas, actividades de educación ambiental y producción de contenido digital orientado a generar conciencia ecológica.

La iniciativa tiene como meta recolectar al menos 10,000 kilogramos de residuos y movilizar a más de 1,000 voluntarios en distintas provincias del país, a través de acciones comunitarias que se extenderán hasta el 12 de abril, detalla un comunicado.

El programa contempla la realización de limpiezas en ecosistemas costeros y espacios naturales estratégicos, acompañadas de charlas educativas, integración de jóvenes voluntarios y la documentación audiovisual de cada jornada.

Según los organizadores, el contenido generado durante el recorrido podría alcanzar entre 2 y 5 millones de visualizaciones en plataformas digitales, con el propósito de amplificar el mensaje de protección ambiental.

El proyecto es impulsado por Verdederos, movimiento ambiental internacional fundado por los educadores y creadores de contenido Michaela Dolan y Jirka Dolan, quienes han desarrollado acciones similares en más de 31 países. En República Dominicana, la iniciativa se ejecuta en alianza con Fundación Vida Azul, organización dedicada a la protección de los ecosistemas marinos y la educación ambiental.

El Tour de Impacto también cuenta con el acompañamiento de Perpetual Lab, plataforma de economía circular, incubadora de sostenibilidad y centro cultural, además del apoyo de organizaciones, comunidades locales, voluntarios y empresas comprometidas con la protección del medio ambiente en el país.

"Este tour representa una oportunidad para conectar comunidades con el cuidado de nuestras costas y demostrar que la acción ciudadana puede generar cambios reales para el medio ambiente", afirmó Oscar Oviedo, presidente de Fundación Vida Azul, al referirse al impacto que tendrá la participación comunitaria en cada provincia.

Respaldo

Por su parte, Michaela Dolan, cofundadora de Verdederos, destacó el respaldo recibido en el país. "Para nosotros este tour también es una forma de despertar el sentido de pertenencia. Amamos a República Dominicana y en pocos lugares del mundo hemos visto tanto apoyo de la gente. Creemos que este país merece estar más cuidado, más limpio y sano, y que juntos podemos lograrlo", expresó.

La ruta del Tour de Impacto comenzará en Santo Domingo y continuará por localidades como Pedernales, Barahona, Punta Cana, Monte Cristi, Santiago, Puerto Plata, Las Terrenas y Samaná, antes de regresar a la capital para su jornada de cierre. En cada parada se contará con coordinación local para integrar organizaciones comunitarias, centros educativos y voluntarios independientes.

Agenda

La agenda del recorrido contempla las siguientes jornadas:

14 de marzo – Santo Domingo: Playa Gringo | 8:00 AM – 12:00 PM

17 de marzo – Pedernales: Playa Bebelia y Playa Pedernales | 8:00 AM – 12:00 PM

21 de marzo – Barahona: Playa El Baña Perro | 8:00 AM – 12:00 PM

24 de marzo – Punta Cana: Playa Macao | 8:00 AM – 12:00 PM (Ubicación pendiente de confirmación)

26 de marzo – Monte Cristi: Playa La Granja | 8:00 AM – 12:00 PM (Ubicación pendiente de confirmación)

28 de marzo – Santiago: Avenida El Arroyo, sector El Ensueño | 8:00 AM – 12:00 PM

31 de marzo – Puerto Plata: Playa Lalola | 8:00 AM – 12:00 PM

4 de abril – Las Terrenas: Playa Cosón | 8:00 AM – 12:00 PM (Ubicación pendiente de confirmación)

7 de abril – El Valle (Samaná): Playa Principal El Valle | 8:00 AM – 12:00 PM

12 de abril – Santo Domingo: San Gil | 8:00 AM – 12:00 PM

Los organizadores indicaron que el Tour de Impacto 2026 busca no solo retirar desechos de los ecosistemas, sino también generar un efecto multiplicador a través de la educación y la visibilidad digital, promoviendo cambios de comportamiento sostenibles en torno al manejo responsable de residuos y la protección de los océanos.

Asimismo, invitaron a periodistas, comunicadores, creadores de contenido y voluntarios a sumarse a las jornadas en cualquiera de las provincias incluidas en la ruta, al señalar que la participación ciudadana es clave para fortalecer la cultura ambiental y proteger los ecosistemas dominicanos.